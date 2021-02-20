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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

İHA

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun görüşü ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında alınan kararlar çerçevesinde Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi 20202021 Bahar Yarıyılı için bazı bölümlerde yüz yüze veya hibrit eğitim kararı aldı.
Bandırma’da bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi normalleşme adımları çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün birlikte yaptığı toplantıda alınan kararların ardından 20202021 Bahar Yarıyılı için bazı bölümlerde yüz yüze veya hibrit eğitim kararı aldı. Buna göre Üniversitede 20202021 Bahar Yarıyılı dersleri, akademik takvime uygun olarak, 01 Mart 2021 tarihinde başlayacak. 20202021 Bahar Yarıyılında Hibrit (Karma) Eğitim Modeli ile eğitimöğretim faaliyetlerine devam edilecek.
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik 4 ncü sınıf, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3 ncü sınıf ile Beslenme ve Diyetetik bölümü 3 ncü sınıf öğrencileri yüzyüze, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Elektrik Elektronik Mühendisliği 3 ncü sınıf öğrencileri tercihe bağlı olarak yüz yüze veya çevrimiçi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik bölümü 2 nci sınıf öğrencileri yüz yüze, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıf öğrencileri zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri tercihe bağlı olarak yüz yüze veya çevrimiçi, TÖMER öğrencileri Sertifika Program Dersleri ise yine tercihe bağlı olarak yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılacak.
İsteyen öğrenci kaydını dondurabilecek
Ayrıca Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm ders, uygulama ve sınav faaliyetleri Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜUZEM) altyapısı kullanılarak çevrimiçi gerçekleştirilecek. Çevrimiçi gerçekleşecek tüm dersler senkron (eşzamanlı) olarak yapılacak. 3+1 zorunlu iş yeri eğitimi / iş yeri uygulaması olan programlar ile zorunlu ve isteğe bağlı stajlar gibi işletmelerde yapılan mesleki uygulamalar iş yerinde fiili olarak yapılacak. Sınavlar 20202021 Güz Yarıyılı’nda olduğu gibi tüm akademik birimlerde çevrimiçi olarak yapılacak. Lisansüstü eğitimde doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavları, tez önerisi sunumları, tez izleme raporu sunumları ile tez savunma sınavlarının yüz yüze veya uzaktan katılımla yapılmasına Enstitü yönetimleri karar verecek. Salgın endişesi veya farklı nedenlerle eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrenciler, talep etmeleri halinde kayıt dondurma haklarından yararlanacaklar. Covid19 salgınına yönelik gerekli tedbirleri almak ve HES kodu ibraz etmek koşuluyla, Üniversite öğrencileri ve diğer üniversitelerde gelen öğrenciler yerleşkelerdeki derslikler, kütüphane ve laboratuvarlardan kontrollü bir şekilde yararlanabilecekler.

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