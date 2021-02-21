Beyazlar içinde Değirmen Boğazı havadan görüntülendi

Son 83 yılın kar rekorunun kırıldığı ve 41 santim olarak ölçülen Balıkesir’de kar manzaraları etkilemeye devam ediyor.

Ünlü mesire alanı piknik merkezi olan Değirmen Boğazı havadan görüntülendi, çam ağaçlarının içinde bulunan yerin beyaz hali vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

249 dekar alana sahip olan Değirmenboğazı, Balıkesir çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin piknik, yürüyüş, koşu ve dinlenme alanı olarak en çok ziyaret ettikleri yerlerden birisi olarak biliniyor.

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