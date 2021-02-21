TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Bursaspor: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Bursaspor: 0

İHA

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Bursaspor: 0

TFF 1. Lig’in 22. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Bursaspor karşılaştı. Karşılaşmayı Balıkesirspor 30 kazandı.

Maçtan dakikalar
6. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Burak Altıparmak’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan İsmail Koç’un şutu az farkla auta çıktı.
14. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsıç’in ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Enes İslam’ın şutunu kaleci Ataberk ayakları ile uzaklaştırdı.
34. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Bursaspor defansının yaptığı hatadan topu kapan Arb Manaj meşin yuvarlağı kaleci Ataberk'in solundan ağlarla buluşturdu. 10
44. dakikada Mert Örnek'in pası ile ceza sahasına giren Mrsic'in sert şutunu kaleci Ataberk kornere çeldi.
51. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Taşkın Çalış'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Arb Manaj'ın kafa şutu az farkla auta çıktı.
61. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsic'in pası ile topu ceza sahasına taşıyan Arb Manaj sert bir sut ile Kaleci Ataberk'in üstünden golü buldu. 20
84. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Ramazan Keskin Arb Manaj'a yaptığı faulde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada penaltı için topun başına geçen Anıl Taşdemir ağları sarstı. 30

Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan xx, Baran Eraslan xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Balıkesirspor: Atilla Özmen xxx, Mert Örnek xxx, Oğuzhan Çapar xxx, Doğa İşeri xx, Birol Parlak xx, Cumali Bişi xx, Taşkın Çalış xxx (Sedat Dursun dk. 86 ?), Hasan Özkan xxx (Anıl Taşdemir dk. 86 ?), Antonia Mrsic xxx (Enes İslam İlkin dk. 66 x), Muhammed Enes Durmuş xxx (Roman Bezjak dk. 76 x), Arb Manaj xxxx (Abdulkadir Özgen dk. 86 ?)
Yedekler: Yiğithan Kır, İbrahim Halil Çolak, Foxi Ketheovama, Oğuz Han Aynaoğlu
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz xx, İsmail Çokçalış xx, Cüneyt Köz xx, Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak xx, Ozan İsmail Koç xx (Ramazan Keskin dk. 46 x), Aykut Akgün xx (Berat Altındiş dk. 70 x), Furkan Emre Ünver xx, Burak Altıparmak xx, Batuhan Kör x (Çağatay Yılmaz dk. 59 x), Tuğbey Akgün xx (Abdullah Tazgel dk. 70 x)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Taha Altıkardeş, Ömer Turhan Görgüç, Eren Güler, Ertuğrul Kurtuluş, Hamza Baran Arıkan
Teknik sorumlu: Mustafa Er
Goller: Arb Manaj (dk. 34 ve 61), Anıl Taşdemir (dk. 86 pen.) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç, Berat Altındiş (Bursaspor), Yusuf Şimşek (T. D.), Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 1. Lig: Aydeniz Et Balıkesirspor: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Aydeniz Et Balıkesirspor: 1 - Bursaspor: ...
Manyas Kalebayır mahallesinde hane bazlı karantina
YEREL HABERLER Manyas Kalebayır mahallesinde hane bazlı karantina
Ayvalık’ta “Tostçular Çarşısı” yenileniyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta “Tostçular Çarşısı” yenileniyor
Ayvalık’ın simgelerinden palmiyeleri için 'kırmızı' mücadele
YEREL HABERLER Ayvalık’ın simgelerinden palmiyeleri için 'kırmızı' ...
Beyazlar içinde Değirmen Boğazı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beyazlar içinde Değirmen Boğazı havadan görüntülendi
Balıkesir'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu
Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı
YEREL HABERLER Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı
Kar üstünde yeni moda: Balıkesir kokoreci
YEREL HABERLER Kar üstünde yeni moda: Balıkesir kokoreci
Sındırgı’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sındırgı’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale ...
BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor
YEREL HABERLER BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor
Hafta sonu sokaklar sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER Hafta sonu sokaklar sokak hayvanlarına kaldı
Evde çıkan yangında bir kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında bir kişi hastaneye kaldırıldı
İnekleri yanmaktan itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İnekleri yanmaktan itfaiye kurtardı
Mutfakta başlayan yangın evi küle döndürdü
YEREL HABERLER Mutfakta başlayan yangın evi küle döndürdü
Balıkesir'de aranan 16 şahıstan 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de aranan 16 şahıstan 4'ü tutuklandı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Edremit tarihi evleri gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Edremit tarihi evleri gün yüzüne çıkıyor
AK Gençler Bayram ile devam dedi
YEREL HABERLER AK Gençler Bayram ile devam dedi
Personele 'Kadına Şiddete Karşı' eğitim verildi
YEREL HABERLER Personele 'Kadına Şiddete Karşı' eğitim verildi
Jandarmadan sokak hayvanlarına yem
YEREL HABERLER Jandarmadan sokak hayvanlarına yem
Ayvalık Belediyesi’nden eğitimde öğrencilere fırsat eşitliği
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi’nden eğitimde öğrencilere fırsat ...
Edremit’te Atataürk Heykeli ve halk kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Edremit’te Atataürk Heykeli ve halk kütüphanesi ...
Bandırma'da koronavirüs vakaları artışa geçti
YEREL HABERLER Bandırma'da koronavirüs vakaları artışa geçti
3 kişinin yaralandığı kazada polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler
YEREL HABERLER 3 kişinin yaralandığı kazada polisi ekmek arası köfte ...