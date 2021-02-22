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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar altında termal keyfi

İHA

Kar altında termal keyfi

Doğal şehir unvanı ve termal kaynakları ile son günlerde yıldızı parlayan ve pandemi sürecinde en çok tercih edilen yerlerden biri olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, eşsiz doğası ile mükemmel bir termal tatil olanağı sunuyor.
Emendere bölgesindeki cilt hastalıklarına iyi gelen 37 derece ve Hisaralan bölgesinde romatizmal hastalıklara iyi gelen 98 derece iki ayrı termal kaynağa sahip Sındırgı ilçesinde termal tesislerde doluluk oranı yüzde 90’larda seyrediyor.
Termal tesislerde konaklayan ziyaretçiler de soğuk kış günlerinde hatta kar altında bile termal havuzlarda rahatlamanın keyfini yaşıyor. Kar keyfinin ardından kendini termal sulara bırakan ziyaretçiler eşsiz bir tatil geçiriyor. Emendere bölgesinde konaklayan ziyaretçilerin tercihi termal akan dereler olurken, Hisaralan bölgesinde de sıcak termal havuzlar tercih ediliyor.
Konya’dan termal tatil için Sındırgı’ya gelen ve kar altında termal keyfini yaşayan Ali Bahar, “İşte bu termal farkı, soğuk karlardan sıcak termal suya. Harika ya. Muhteşem bir şey. Ruslara imrenirdim hep. Burnumuzun dibindeymiş, Balıkesir, Sındırgı” dedi.
İstanbul’dan gelen Usame Arıcan ise Sındırgı’daki tesislerin muhteşem olduğunu belirterek, “Bizler bugüne kadar termal otele gitmemişiz” dedi.

Doğal şehirde soğuk kardan sıcak termal suya
Turizm sektöründe sıkça kullanılan “Kızgın Kumlardan Serin Sulara” sloganı doğal şehir Sındırgı turizminde “Kar Altından Termal Suya” olarak değişti. Kış aylarında termal tesislerin tercihinin arttığını ve özellikle Sındırgı’daki termalinde parlayan bir yıldız olduğunu belirten Termal otel müdürü Emin Albayrak, “Turizm sektöründe yaz otellerinin bir sloganı vardır. Kızgın kumlardan serin sulara diye. Bizim gibi doğa içerisinde, karı başka güzel, yağmuru başka güzel, doğası başka güzel, suyu bambaşka güzel tesislerin sloganı ise şöyle olmalı bence. Soğuk karlardan sıcak sulara diye. Misafirlerimiz de bunun farkında. Havuzda kardan sonra kendilerini sıcak suya atıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak güzel ve eşsiz bir manzara” dedi.
İzmir’den tavsiye üzerine Sındırgı’ya geldiğini ve hayran kaldığını belirten Türker Bey ise, “Beklentilerim asla bu kadar doğal güzelliğin içerisine kurulmuş olduğunu düşünmüyordum. Ama geldikten sonra gerçekten de böyle doğanın, insan bile girmemiş doğanın içerisine çok güzel bir otel. Karın altında sıcak havuz. Özellikle termal suyunun çok faydalı olduğu söyleniyor. Doğası harika. Mutlaka görülmesi, gelinmesi gereken bir yer” dedi.

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