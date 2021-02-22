Balıkesir'de polis 9 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve Edremit'te yaptıkları asayiş uygulamalarında 9 aranan şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 aranan şahıs yakalanıp adli makamlara teslim edildi. Şahıslardan 2'si tutuklanırken 7'si serbest kaldı.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 4 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş, 1 adet menşei belli olmayan ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet menşei belli olmayan ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş ele geçirildi.

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