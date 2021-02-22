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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

İHA

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 9 ayrı çalışmada 9 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 1 şahıs tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 9 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde 9 şüpheli şahıs yakalandı. 1 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan diğer 7 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı.
Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 125,25 gram metamfetamin, 1 kilo 220 gram kıyılmış tütün, 167 adet sentetik ecza hap, 3,77 gram bonzai, 3 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 4 kutu makaron, 2’si kompresörlü olmak üzere 5 adet tütün sarma makinesi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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