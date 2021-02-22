Balıkesir'de son 1 haftada 85 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aran 85 kişiyi yakalarken, 23 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 15.02.202121.02.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 85 aranan şahıs yakalanırken, adlî makamlara sevk edilen 23 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 26 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 100 adet fişek, 15 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 50 adet kartuş, 3 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 7 adet fişek ele geçirildi.

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