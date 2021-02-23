Manyas’ta Kalebayır Mahallesi karantinaya alındı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Manyas ilçesinin kırsal Kalebayır Mahallesinde dün itibarıyla 8 hanenin karantina altına alınması sonrası adı geçen mahalle de çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için Kalebayır Mahallesi bu akşam saat 21‘den itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız kırsal Kalebayır Mahallesinde Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından mahallenin giriş ve çıkışlarında gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

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