Kablo hırsızı, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR´in Manyas ilçesinde trafodan kablo çaldığı belirlenen İ.G., 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda saklanmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler bölgede devriye görevinde bulunurken yol kenarında park edilmiş vaziyette duran 67 ED 982 plakalı aracın durumundan şüphelendi. Aracın boş olduğunu gören ekipler çevrede inceleme yaparken yaklaşık 10 metre uzaklıkta bulunan bir şüphelinin bir tarlada bulunan trafonun kablolarını kestiğini tespit etti. Jandarma ekiplerini görünce koşarak ormanlık alana kaçmaya çalışan İ.G. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda saklanmaya çalışan İ.G. jandarma ekiplerince yakalandı.

Trafo çevresine ve araçta arama yapan ekipler boru anahtarı, çekiç, demir makası, pense, demir kesme testeresi ve spiral makinesi ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.G.´nin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2021-02-23 03:38:07



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