Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma, Edremit ve Kepsut İlçelerinde 22.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 14 aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 14 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 9 adet kartuş, 1 adet marka ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 1 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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