Pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Ülke genelinde illerin vaka durumlarının değerlendirilmesiyle başlayacak olan normal hayata dönüş süreci ile birlikte Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında Pandemi Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın da video konferans sistemi üzerinden katıldığı Pandemi Değerlendirme Toplantısına; ilçe kaymakamları, kolluk ve sağlık birimlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda il ve ilçe bazında salgındaki son durumu değerlendirilirken, vaka artış hızını düşürecek tedbirler görüşüldü

Salgının en başından beri her mecrada belirtilen tedbirlere, samimi bir şekilde uymaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak herkesten sabırlı olunmasını istedi. Vali Şıldak; "Sevgili Vatandaşlarımız, Son günlerde İlimizde hastalık vaka sayılarında tekrar bir yükseliş yaşıyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi salgını en çok önemsememek ve rehavet güçlendiriyor! Sürekli olarak denetim ve kontrol yapıyoruz. Ancak esas denetimi sizlerden bekliyoruz. Samimi ve sabırla tedbirlere uymanızı istirham ediyorum. Hastalığı kontrol altına alamadığımız sürece normal hayata dönmemiz ve tedbirleri kaldırmamız gecikecek! Lütfen sağlık için, normal hayat için gayret gösterelim” dedi.

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