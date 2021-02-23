Balıkesir'de araç sayısı 503 bin oldu

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 503 bin 527 oldu. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü, ocak ayı itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 503 bin 527 araç olduğunu açıkladı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de ocak ayında 117 bin 313 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Balıkesir'de ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 503 bin 527 olduğu açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ocak ayı itibarıyla 240 bin 203 oldu.

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