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(Özel) Kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim sevinci Kırsal mahallelerde okul hasreti sona erdi

İHA

Balıkesir'de 15 Şubat tarihinde açılması gerekirken yoğun kar yağışı nedeniyle 1 hafta gecikmeli olarak kırsal mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitim başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi ilçesine bağlı kırsal Kocaavşar Mahallesi'ndeki ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Müdür Yıldız öğrencilerle sohbet ederek onlara kırtasiye malzemesi hediye etti.

(Özel) Kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim sevinci Kırsal mahallelerde okul hasreti sona erdi

Balıkesir’de 15 Şubat tarihinde açılması gerekirken yoğun kar yağışı nedeniyle 1 hafta gecikmeli olarak kırsal mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitim başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi ilçesine bağlı kırsal Kocaavşar Mahallesi’ndeki ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Müdür Yıldız öğrencilerle sohbet ederek onlara kırtasiye malzemesi hediye etti.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız kırsal mahallelerde açılan okullarla ilgili yaptığı açıklamada sağlıklı bir şekilde bu süreci Haziran ayına kadar sürdürmeyi planladıklarını söyledi. Yüz yüze eğitime açılan okullarda tüm önlemlerin alındığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 1 Mart itibariyle de şehir merkezlerindeki okullarda eğitime başlanacağını kaydetti. Kırsal mahallelerdeki okullarla yüz yüze eğitimin başlaması öğrencileri de sevince boğdu. Okulda arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler maskemesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyduklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Yıldız: “Kırsal mahallelerde yüz yüze eğitime başladık”
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kırsal mahallelerdeki okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “15 Şubat 2021 Pazartesi günü itibariyle ilimizdeki 287 tane kırsal yerleşimdeki okullarımızda yaklaşık 18 binin üzerinde öğrencimizle eğitimöğretime başladık. Bugün Karesi Kocaavşar köyümüzdeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizle beraberiz. Uzun zamandır öğrencilerimizle bir arada olmadığımız için onları özlemiştik. Onlarla bir arada olmak, gerçekten bizler için büyük bir mutluluk vesilesi oldu. İnşallah bu süreci Haziran ayının sonuna kadar sağlıklı bir şekilde yürütmüş oluruz. Ben inanıyorum ki 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle de 8 ve 12’nci sınıflarımız ve şehir merkezindeki, ilçelerimizdeki bütün ilkokullarımızın tamamında yüz yüze eğitime sağlıklı bir şekilde başlamış olacağız. Tabi burada velilerimize, öğrencilerimize büyük görevler düşüyor. Benim onlardan ricam; temizlik, sosyal mesafe kurallarına çok dikkat etmeleri. Bu süreci sağlıklı bir şekilde inşallah Haziran ayına kadar yürütmüş olacağız” diye konuştu.

“Okullarımızda tüm önlemler alındı”
Yüz yüze eğitimle birlikte okullarda alınan önlemler hakkında bilgiler de veren Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Bütün okullarımızda dezenfekte ile ilgili, okulların temizliği yapıldı. Öğrencilerimize maskeleri dağıtıldı, bütün sınıflarımıza dezenfektan gönderildi. Bununla ilgili okullarımız 'Güvenli Okul Sertifikası' aldılar. İlimizdeki okullarımızın yüzde 95’i bu sertifikaya sahiptir. Zaten sınıflarımız seyreltilmiş bir şekilde eğitimöğretime devam edecekler. Özellikle şehir merkezlerindeki okullarımız açıldığında da bunu görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler arkadaşlarına kavuşmaktan mutlu
Kocaavşar İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Sıla Gençer okulların açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Okulların açılması bizi çok iyi etkiliyor. Okullar kapalıyken derslerimiz çok zordu. Artık derslerimiz daha iyi gidiyor. Okulumuzu çok seviyoruz, iyi ki okullar açıldı. Artık arkadaşlarımızla birlikte teneffüslerde oynayabiliyoruz. Üstelik çok da eğleniyoruz. Ama yine de sosyal mesafeye dikkat ederek oyun oynuyoruz. Maskelerimizi asla çıkarmıyoruz” dedi. Yine 3’üncü sınıf öğrencisi Remzi Yiğit Kuzu da mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:
“Okulların açılmasına çok mutlu oldum. Evde dersler zor geçiyordu, canlı ders yapıyorduk. Şimdi okulumuzda öğretmenimize kitap anlatıyoruz, derslerimiz iyi gidiyor. Matematik dersini çok seviyorum, Türkçe dersinde okumaları çok seviyorum. Okulun açılmasıyla arkadaşlarımla buluştuk. Okullar kapalıyken evlerimiz yakın olan arkadaşlarımızla oyun oynuyorduk ama Sıla gibi arkadaşlarımı göremiyordum çünkü evleri uzaktaydı. Arkadaşlarımıza kavuştuk. Şimdi teneffüslerde köşe kapmaca gibi sosyal mesafeli oyunlar oynuyoruz.”

Öğretmenler yüz yüze eğitimden memnun
Kocaavşar İlkokulu 3/A sınıfı öğretmeni Elif Baş ise yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime göre daha iyi olduğunu belirterek yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimize, okulumuza kavuştuk. Bu pandemi döneminde canlı derslerimize devam ediyorduk. Ama yüz yüze eğitim gerçekten çok farklı. Çünkü çocukların gözüne bakmak çok önemli. Öğrencilerimize kavuştuğumuz için mutluyuz. Okulda da maskemesafehijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Öğrencilerimizi sık sık bu konuda bilgilendiriyoruz, uyarıyoruz. Küçük oldukları için biraz daha sık söylememiz gerekiyor. Ama çocuklarımız da çok bilinçli. Her konuda olduğu gibi temizliklerine ve mesafeye çok dikkat ediyorlar. İnşallah bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmeyi umut ediyoruz” dedi.
Okulun beden eğitimi öğretmeni Gülçin Bilen de dersleri mesafeyi gözeterek yaptıklarını ifade ederek, “Yüz yüze eğitime başladık. Öğrencilerimiz okulu çok özlemişler, biz de okulu çok özledik. İnşallah bu hastalığın tamamen bitmesini ümit ediyoruz. Derslerimiz uzaktan eğitimde zor oluyordu. Beden eğitimi olunca aktivite yapmamız gerektiği için, egzersiz olduğu için yüz yüze eğitim bizim için daha avantajlı. Mesafemizi koruyarak, kendimize özel araçlarımızı kullanarak dersimizi işliyoruz. Okulumuz açıldığı için mutluyuz, öğrencilerimiz de çok mutlu. İnşallah bir an önce bu virüsten ülke olarak kurtuluruz” dedi.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, beraberinde Aytıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve öğretmenlerle, ilkokul öğrencileriyle köşe kapmaca, ortaokul öğrencileriyle de bocce oynadı.

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