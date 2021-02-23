Erdekli zeytin üreticisi mutsuz Başkan Özgör, "Kar yağışı zeytin ağaçları için faydalı"

Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, zeytin üreticilerini girdi fiyatlarının artması nedeniyle mutsuz olduğunu ve son kar ve yağmur yağışlarının, zeytin ağaçları için yararlı olduğunu belirtti.

Karın, tarım ve zeytin ağaçları için gübre anlamına geldiğine dikkati çeken Özgör, 20202021 sezonunun, zeytin üreticileri için mutluluk verici olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: “Erdek ve yöresinde üstü açık tarım yapılıyor. Küresel ısınma ve iklim koşullarının elverişsiz gitmesi, zeytinciliği olumsuz etkiledi. Erdek merkez, Düzler, Çeltikçi ve Ocaklar mahallelerinin dışında zeytin verimi yüksek olmadı. Ancak ağacının bakımlarını iyi yapan üreticiler, elbette ki daha çok verim elde etti. Bu arada, önemli bir konuya dikkati çekmek isterim. Marmarabirlik, 5 bin üyeye sahip bulunan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’ne ayrıcalık tanımalı. Erdek zeytini, Gemlik ve Mudanya’ya benzemez. Oralarda tüccarlar da mal alabiliyor. Oysa üreticiler, zeytinin tamamını Marmarabirlik’e veriyorlar. Bu arada birlik, Erdek zeytinine de kota uyguluyor. Buna bağlı olarak geride bıraktığımız alım döneminde, üretici, Marmarabirlik’e ancak 6 bin 200 kilogram zeytin verebildi. Birlik, üreticiye verdiği fiyatları yeniden gözden geçirerek, Erdekli üreticiye biraz daha ayrıcalık tanımalı.”

Son 3 yılda, gübre fiyatlarının yüzde 200 arttığına işaret eden Özgör, giderlerin artmasının, zeytin üreticisinin kazancına engel olduğunu belirtti. Bu olumsuzluklar ortamında üreticilerinin, aşırı harcama yapmadan, ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları gerektiğine dikkati çeken Özgör, başta Yukarı Yapıcı göleti olmak üzere bölgedeki göletlerin, tarımda kullanılmasının başlamasını istedi. 2000 yılında kurulup, halen 7 bin 400 üyeye sahip olan Erdek Ziraat Odası’nın başkanı Haluk Özgör, süt üreticilerinin de maliyet artışları nedeniyle zor durumda olduklarını, buna bağlı olarak özellikle Kapıdağ’daki küçük aile üreticilerinin birer birer kapandığını belirterek, “Süte kısa bir süre önce 50 kuruşluk zam yapıldı. Ancak hemen ardından sanayici, yeme zam yapınca süt zammını da alıp götürdü” dedi.

Özgör, üyelerine piyasaya göre daha düşük fiyatlarla ilaç, gübre ve kireç sattıklarını belirterek, çiftçilerin, damlama sulama sistemi kullanmalarını önerdi.

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