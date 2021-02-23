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Çözümün adresi Büyükşehir Çağrı Merkezi 3 günde 3 bin 714 çağrı cevaplandı

İHA

Çözümün adresi Büyükşehir Çağrı Merkezi 3 günde 3 bin 714 çağrı cevaplandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların talep ve şikâyetlerini ilgili birimlere aktarmaya ve iş takibini gerçekleştirmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta yaşanan yoğun kar yağışında da çözüm arayan vatandaşların aradığı numara 444 40 10 oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı 3 günde çağrı merkezi 3 bin 714 aramayı cevapladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 7 gün 24 saat görev başında 444 40 10 numaralı hattın ucunda aramalara cevap veren Büyükşehir Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talepleri ve şikâyetleri kayıt altına alarak ilgili daire başkanlıklarına, ilçe belediyelerine veya kurumlara aktarıyor. Vatandaşların sorunlarına çözüm odaklı bir şekilde yaklaşan çağrı merkezi personeli, kayıt altına aldığı taleplerin takibini yaparak işlerin yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlıyor. Sosyal medya ve Whatsapp İhbar Hattı üzerinden gelen talepleri de cevaplandıran çağrı merkezi, geride bıraktığımız hafta etkili olan kar yağışında da vatandaşların çözüm aradığı numara oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahmin raporuna göre kar yağışı öncesi tüm tedbirleri alarak ilçe belediyeleriyle de gerekli hususları görüşen Büyükşehir Belediyesi; bin 178 personel ve 475 araçla; kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız gerçekleştirdi.
Yolda kalan vatandaşların acil ihtiyaçları karşılandı
Son 83 yılın rekoru 41 santimetre olarak açıklanan kar yüksekliği ve zorlu koşullara rağmen ana arterlerde büyük bir çabayla çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda yolda kalan vatandaşların kumanya ve yakıt gibi acil ihtiyaçlarını karşıladı. Yoğun kar yağışının yaşandığı 3 gün boyunca 3 bin 714 aramaya cevap veren çağrı merkezi, şehir dışından da yol durum bilgisi almak isteyen vatandaşlar tarafından yüzlerce arama aldı. Bu süreçte talep eden vatandaşlarla güncel yol durum bilgileri paylaşıldı.

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