Bandırmaspor'dan hakem Caner Ak'a büyük tepki



Bandırma DHA Spor Toto TFF 1. Lig'de oynanan ve 1-1 biten Royal Hastanesi Bandırmaspor Keçiörengücü maçının hakemi Caner Ak verdiği kararlarla ev sahibi takımın büyük tepkisini çekti.

Bordo beyazlı kulüp ilk yarıda İshak Doğan'ın yanlış bir kararla oyundan atıldığını, Keçiörengücü'nden Fatih Selimhan Solmaz'ın gole giden Pote'yi düşürmesine ise "Devam" kararı vermesini spor kamuoyunun değerlendirmesi gerektiğini açıkladı.

"CANER AK KEŞKE SOYADIN GİBİ "AK" BİR HAKEMLİK YAPABİLSEYDİN''

Royal Hastanesi Bandırmaspor tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Caner Ak keşke soyadın gibi "AK" bir hakemlik yapabilseydin. Türk futbolunda "KARA" bir lekeye imza attın.

Sayın TFF ve MHK maçın hakemi olarak atadığınız kişinin Adana Bölgesinden olması, haftaya Adana'da önemli bir maçımızın olması raslantı mıdır yoksa lobi çalışması mıdır!!!!!.

Haksız yere verilen kırmızı kart, 75 dakika 10 kişi bırakılan Bandırmaspor, rakibe verilmeyen tartışmasız kırmızı kart, sportif direktörümüze kırmızı kart, teknik direktörümüze sarı kart...

Ama olmadı yine yapamadınız.

Siz vurmaya çalıştıkca biz koca bir yürek oluyoruz ve büyüdükçe büyüyoruz.

Maçın hakemi Caner Ak'ın maç esnasında futbolcularımıza hitap şekli gibi biz de söylemek isteriz ; "Abicim, dedecim sen derhal düdüğünü as ve başka meslek yapma. Diğer mesleklere de ihanet etme. Hak yeme"

Bandırmaspor olarak hiç bir yere ve kimseye biat etmeden lobilerde köşe kapmadan şanlı ve şerefli mücadelemiz devam edecektir.

Caner "KARA" gibi lobici hakemler, düdüklerini asana kadar biz dimdik ayakta olacağız.

Bandırmaspor Büyüktür.

İTaat etmez!

Bordomuz yeterDHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA

2021-02-23 18:25:09



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