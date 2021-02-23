Bandırmaspor'dan hakem Caner Ak'a büyük tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor'dan hakem Caner Ak'a büyük tepki

DHA

Bandırmaspor'dan hakem Caner Ak'a büyük tepki


Bandırma DHA Spor Toto TFF 1. Lig'de oynanan ve 1-1 biten Royal Hastanesi Bandırmaspor Keçiörengücü maçının hakemi Caner Ak verdiği kararlarla ev sahibi takımın büyük tepkisini çekti. 
Bordo beyazlı kulüp ilk yarıda İshak Doğan'ın yanlış bir kararla oyundan atıldığını, Keçiörengücü'nden Fatih Selimhan Solmaz'ın gole giden Pote'yi düşürmesine ise "Devam" kararı vermesini spor kamuoyunun değerlendirmesi gerektiğini açıkladı. 
"CANER AK KEŞKE SOYADIN GİBİ "AK" BİR HAKEMLİK YAPABİLSEYDİN''
Royal Hastanesi Bandırmaspor tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
''Caner Ak keşke soyadın gibi "AK" bir hakemlik yapabilseydin. Türk futbolunda "KARA" bir lekeye imza attın. 
Sayın TFF ve MHK maçın hakemi olarak atadığınız kişinin Adana Bölgesinden olması, haftaya Adana'da önemli bir maçımızın olması raslantı mıdır yoksa lobi çalışması mıdır!!!!!. 
Haksız yere verilen kırmızı kart, 75 dakika 10 kişi bırakılan Bandırmaspor, rakibe verilmeyen tartışmasız kırmızı kart, sportif direktörümüze kırmızı kart, teknik direktörümüze sarı kart...  
Ama olmadı yine yapamadınız. 
Siz vurmaya çalıştıkca biz koca bir yürek oluyoruz ve büyüdükçe büyüyoruz. 
Maçın hakemi Caner Ak'ın maç esnasında futbolcularımıza hitap şekli gibi biz de söylemek isteriz ; "Abicim, dedecim sen derhal düdüğünü as ve başka meslek yapma. Diğer mesleklere de ihanet etme. Hak yeme"
Bandırmaspor olarak hiç bir yere ve kimseye biat etmeden lobilerde köşe kapmadan şanlı ve şerefli mücadelemiz devam edecektir. 
Caner "KARA" gibi lobici hakemler, düdüklerini asana kadar biz dimdik ayakta olacağız.
Bandırmaspor Büyüktür. 
İTaat etmez!
Bordomuz yeterDHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA
2021-02-23 18:25:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılmaz : "İkinci yarı hakimiyetimizde olan bir maçı gol atarak süsleyemedik"
YEREL HABERLER Yılmaz : "İkinci yarı hakimiyetimizde olan bir maçı ...
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: ...
Edremit'te itfaiyenin kuzu kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Edremit'te itfaiyenin kuzu kurtarma operasyonu
Yangın Gömeç sahilini duman altında bıraktı
YEREL HABERLER Yangın Gömeç sahilini duman altında bıraktı
Çözümün adresi Büyükşehir Çağrı Merkezi 3 günde 3 bin 714 çağrı cevaplandı
YEREL HABERLER Çözümün adresi Büyükşehir Çağrı Merkezi 3 günde 3 bin ...
Erdekli zeytin üreticisi mutsuz Başkan Özgör, "Kar yağışı zeytin ağaçları için faydalı"
YEREL HABERLER Erdekli zeytin üreticisi mutsuz Başkan Özgör, "Kar ...
(Özel) Kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim sevinci Kırsal mahallelerde okul hasreti sona erdi
YEREL HABERLER (Özel) Kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim ...
Erdek'te Pandemi Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Erdek'te Pandemi Kurulu toplandı
Balıkesir'de araç sayısı 503 bin oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de araç sayısı 503 bin oldu
Pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı
Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Can Dostlar Yaşasın projesine destek olarak, vahşi yaşam alanındaki hayvanları besledi
YEREL HABERLER Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Can Dostlar Yaşasın ...
(Özel) Zeytin ağacının soğuk havaya da ihtiyacı var
YEREL HABERLER (Özel) Zeytin ağacının soğuk havaya da ihtiyacı var
Balıkesir´de 31 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir´de 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Vali Şıldak'tan uyarı, "Hastalık hızla artıyor"
YEREL HABERLER Vali Şıldak'tan uyarı, "Hastalık hızla artıyor"
Zeytinde büyük hile; Karartmak için metal, çabuk olması için kostik kullanıyorlar
YEREL HABERLER Zeytinde büyük hile; Karartmak için metal, çabuk ...
Biriktirdiği harçlıkları Kızılay’a bağışladı
YEREL HABERLER Biriktirdiği harçlıkları Kızılay’a bağışladı
Muhtar söz verdiği dev Türk bayrağını dikti
YEREL HABERLER Muhtar söz verdiği dev Türk bayrağını dikti
BAÜN'den Savaştepe Devlet Hastanesi'ne bina kullanım desteği
YEREL HABERLER BAÜN'den Savaştepe Devlet Hastanesi'ne bina kullanım ...
Ayvalık’ta 31 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 31 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Kablo hırsızı, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ...
Ayvalık’ta iki kırsal mahalleye Covid19 karantinası
YEREL HABERLER Ayvalık’ta iki kırsal mahalleye Covid19 karantinası
Manyas’ta Kalebayır Mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manyas’ta Kalebayır Mahallesi karantinaya alındı