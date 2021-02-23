Teknik Direktör Sözeri'den maçın hakemlerine sert tepki -"Bu rezaleti bütün Türkiye gördü"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknik Direktör Sözeri'den maçın hakemlerine sert tepki -"Bu rezaleti bütün Türkiye gördü"

İHA

Teknik Direktör Sözeri'den maçın hakemlerine sert tepki -"Bu rezaleti bütün Türkiye gördü"

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda R.H. Bandırmaspor rakibi Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. 11 berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri açıklamalarda bulunarak maçın orta hakemi Caner Ak ve hakem triosuna tepki gösterdi.
TFF 1.Lig'in 23. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda R.H. Bandırmaspor rakibi Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. 11 berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktör Erkan Sözeri açıklamalarda bulundu. Sözeri maçın 25 nci dakikasında gelişen pozisyonda Bandırmasporlu oyuncu İshak Çakmak'ın kırmızı kart ile oyun dışı bırakılması ve Bandırmaspor Teknik Kulübesinde Sportif Direktör Serdar Samatyalı'nın kırmızı kart, kendisinin ise sarı kart görmesi ile ilgili Hakem Caner Ak'a tepki gösterdi.
Sözeri açıklamasında, "Önce maçı değerlendirelim. 3 gün önce Eskişehir'de kötü bir mağlubiyet aldık ve tüm camiamızı üzdük. Başkanımızı üzdük. Yöneticilerimizi üzdük. Herkesi üzdük. 34 gündür hem mental olarak hem de oyun anlayışı olarak hazırlanıyoruz bu maça ve iyi hazırlandığımızı da gösterdi takımımız bugün. 10 kişi ile alınan bir puan üç puan kadar kıymetli. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gerçekten bugün sahada hem duruş gösterdiler, hem karakter gösterdiler. Bu formaya, bu armaya nasıl mücadele edilir onu gösterdiler. O yüzden yürekten kutlamak lazım. Gönül isterdi ki üç puan olsun" dedi.
"İnşallah Caner Ak Hoca, inancı varsa ben bunun hesabını bu dünyada değil de öbür dünyada nasıl veririm diye düşünür" dedi.
Hakemler hakkında pek konuşan birisi olmadığı belirterek sözlerine devam eden tecrübeli çalıştırıcı, "Ne hikmetse biz konuşmadıkça bizim başımıza geliyor. Geriye dönelim. Adanaspor maçı; üç tane golümüz iptal oluyor, son dakikada Allah'tan penaltı ile kazanıyoruz. Diyoruz ki hakem bugün formsuzdu, art niyet yoktu. Geçen hafta Eskişehir'de çok kritik hatalar. Söylemeye gerek bile duymadım çünkü benim takımım kötüydü. Hakeme değinmeye bile gerek duymadım. Şimdi bugün bakıyoruz rezalet ya rezalet. Yani sana göresi bana göresi yok bunun. Siyah ile beyaz kadar net. Ben Caner Ak Hoca'yı tanımasam ki tanıyorum, kişiliğini de biliyorum. Bilmesem başka yorum yapacağım. Bu rezaleti tüm Türkiye gördü yani. Emeğe saygısızlık olur mu ya? Fatih Terim Hocamız diyor ki, konuşunca ceza alıyorum. Doğrudur, biz de şimdi konuşurken korkarak konuşuyoruz. Bende şimdi buradan MHK'ya sesleniyorum. Bakın ilk defa hakemler hakkında konuşuyorum çünkü canımız yanıyor. Sonuçta bizde emek sarfediyoruz ya! Bizim de hedeflerimiz var. MHK'ya sesleniyorum. Sayın Serdar Tatlı'ya buradan mesaj gönderiyorum. Bende Caner Hoca ve ekibi ile alakalı dördüncü hakem Şeref Taştan'ı ayırıyorum yalnız. Arslan gibi idare etti krizi. Başka biri olsa o krizi idare edemezdi. Ama içeride üç tane hakem triosunu bende izleyeceğim. Ben nasıl sarı kart gördü, Sportif Direktörüm nasıl kırmızı kart gördü. Oyuncum nasıl kırmızı kart gördü. Doğrudur bak birşey diyor muyum? Ceza alıyoruz. Sportif Direktörüm haftaya maça giremeyecek. Ben sarı kart aldım. İkimi oldu, üç mü oldu hatırlamıyorum ama yarına birgün dört sarı kart olunca bende ceza alacağım. Ben bu hakemi izleyeceğim. Acaba bu hakem ödüllendirilecek mi yoksa dinlendirilecek mi? Çünkü hepimiz bu cezayı çekiyorsak bu hakem triosu da çekmeli. Yazık ya bu kadar emeğe! Önümde oyuncu vardı göremedim dersin. Sana göresi olur bana göresi olur. Ya bu kadar net olup da 00 iken dikkatinizi çekiyorum olay 00 iken oluyor. Penaltı olmayabilir birşey demiyorum. Sen burada kırmızı kartı gösterip net kırmızı kartı gösterip 10 kişi oynatacaksın ki ben zaten maça iyi başlamıştım. Benim takımım iyi başlamıştı. 11'e 10 iken de iyi oynadı benim takımım. 11'e 10 iken girdi o pozisyona. Pote golü atacaktı ya karşı karşıya. Onun için ben söyleyecek birşey bulamuyorum. Ama ben takip edeceğim bunu. Bu konuda ödül ceza yönetmeliği varsa nasıl iyi yönettiğinde ben hakemleri de söylüyorum. Ben yenildiğim maçta çok hakemi tebrik ettim ya. Bu konuda hakemlerle iletişimim, diyaloglarım iyi. Bu Caner Ak da dahil bunun içine. Ama bugün sana göresi, bana göresi yok. Siyah ile beyaz kadar. Hepimizin ailesi, başkanı, yöneticisi, camiası var. Bu kadar mücadele ediyoruz. Ne için mücadele ediyoruz. Bir tane hakem arkadaşımız gelecek bütün emeklerimiz heba olacak. Var mı böyle birşey ya! Biz sesimiz çıkmıyor diye mi hep bizim başımıza geliyor. Yazık günah değil mi ya! İnşallah Caner Ak hoca eve gider bir uyur, bakar şöyle bir izler, vermediği kararı izler. Ondan sonra da inancı varsa ben bunun hesabını bu dünyada değil de öbür dünyada nasıl veririm diye düşünür. Çünkü burada alın teri, emek, kul hakkı var ya! Yıllardır ben 1415 senedir teknik adamlık yapıyorum ve ilk defa böyle bir hakem hakkında konuşuyorum. Rezaleti tüm Türkiye gördü arkadaşlar! Yanlışım varsa düzeltin. Ben hemen maç sonu hezeyanı ile de konuşmuyorum. Gördük, izledik, kendisi de muhtemelen devre arasında izledi. Bizim ligdeki hakemler zorlu dönemlerde maç yönetiyorlar ben kabul ediyorum bunu. Neden? VAR yok. Geçen Eskişehir maçında ofsayt olmayan pozisyon var. VAR olmadığı için hadi atladı dedik. Penaltı pozisyonumuz vardı. Hadi VAR olmadığı için onu da atladık dedik ama bunun VAR ile ne alakası var bugünkü pozisyonun Allah Aşkına ya! Siyah ile beyaz kadar ya! Ama benim takımım o kadar karakterli bir duruş sergiledi ki! Maçtan sonra hakemin yanına da gitmediler. Bazen bir şey söylememek de en güzel cevaptır. Ben de gitmedim zaten. Benim takımım en güzel cevabı sahada verdi. Tüm taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Ben en çok şu anlamda sevindim. Yöneticilerimizi, Başkanımızı çok üzmüştük. Kendimiz de çok üzüldük ailemizle ama onları daha çok üzmüştük. Çünkü onlar hem mesailerini hem de ekonomilerini veriyorlar. Camiayı çok üzmüştük. En azından kendimizi bugün bir nebze affettirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hiç görmediği ve varisi olduğu tarihi kaleyi gezmek istiyor
YEREL HABERLER Hiç görmediği ve varisi olduğu tarihi kaleyi gezmek ...
Bandırmaspor'dan hakem Caner Ak'a büyük tepki
YEREL HABERLER Bandırmaspor'dan hakem Caner Ak'a büyük tepki
Yılmaz : "İkinci yarı hakimiyetimizde olan bir maçı gol atarak süsleyemedik"
YEREL HABERLER Yılmaz : "İkinci yarı hakimiyetimizde olan bir maçı ...
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: ...
Edremit'te itfaiyenin kuzu kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Edremit'te itfaiyenin kuzu kurtarma operasyonu
Yangın Gömeç sahilini duman altında bıraktı
YEREL HABERLER Yangın Gömeç sahilini duman altında bıraktı
Çözümün adresi Büyükşehir Çağrı Merkezi 3 günde 3 bin 714 çağrı cevaplandı
YEREL HABERLER Çözümün adresi Büyükşehir Çağrı Merkezi 3 günde 3 bin ...
Erdekli zeytin üreticisi mutsuz Başkan Özgör, "Kar yağışı zeytin ağaçları için faydalı"
YEREL HABERLER Erdekli zeytin üreticisi mutsuz Başkan Özgör, "Kar ...
(Özel) Kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim sevinci Kırsal mahallelerde okul hasreti sona erdi
YEREL HABERLER (Özel) Kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim ...
Erdek'te Pandemi Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Erdek'te Pandemi Kurulu toplandı
Balıkesir'de araç sayısı 503 bin oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de araç sayısı 503 bin oldu
Pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı
Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Can Dostlar Yaşasın projesine destek olarak, vahşi yaşam alanındaki hayvanları besledi
YEREL HABERLER Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Can Dostlar Yaşasın ...
(Özel) Zeytin ağacının soğuk havaya da ihtiyacı var
YEREL HABERLER (Özel) Zeytin ağacının soğuk havaya da ihtiyacı var
Balıkesir´de 31 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir´de 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Vali Şıldak'tan uyarı, "Hastalık hızla artıyor"
YEREL HABERLER Vali Şıldak'tan uyarı, "Hastalık hızla artıyor"
Zeytinde büyük hile; Karartmak için metal, çabuk olması için kostik kullanıyorlar
YEREL HABERLER Zeytinde büyük hile; Karartmak için metal, çabuk ...
Biriktirdiği harçlıkları Kızılay’a bağışladı
YEREL HABERLER Biriktirdiği harçlıkları Kızılay’a bağışladı
Muhtar söz verdiği dev Türk bayrağını dikti
YEREL HABERLER Muhtar söz verdiği dev Türk bayrağını dikti
BAÜN'den Savaştepe Devlet Hastanesi'ne bina kullanım desteği
YEREL HABERLER BAÜN'den Savaştepe Devlet Hastanesi'ne bina kullanım ...
Ayvalık’ta 31 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 31 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Kablo hırsızı, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ...