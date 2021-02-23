Teknik Direktör Sözeri'den maçın hakemlerine sert tepki -"Bu rezaleti bütün Türkiye gördü"

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda R.H. Bandırmaspor rakibi Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. 11 berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri açıklamalarda bulunarak maçın orta hakemi Caner Ak ve hakem triosuna tepki gösterdi.

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda R.H. Bandırmaspor rakibi Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. 11 berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktör Erkan Sözeri açıklamalarda bulundu. Sözeri maçın 25 nci dakikasında gelişen pozisyonda Bandırmasporlu oyuncu İshak Çakmak'ın kırmızı kart ile oyun dışı bırakılması ve Bandırmaspor Teknik Kulübesinde Sportif Direktör Serdar Samatyalı'nın kırmızı kart, kendisinin ise sarı kart görmesi ile ilgili Hakem Caner Ak'a tepki gösterdi.

Sözeri açıklamasında, "Önce maçı değerlendirelim. 3 gün önce Eskişehir'de kötü bir mağlubiyet aldık ve tüm camiamızı üzdük. Başkanımızı üzdük. Yöneticilerimizi üzdük. Herkesi üzdük. 34 gündür hem mental olarak hem de oyun anlayışı olarak hazırlanıyoruz bu maça ve iyi hazırlandığımızı da gösterdi takımımız bugün. 10 kişi ile alınan bir puan üç puan kadar kıymetli. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gerçekten bugün sahada hem duruş gösterdiler, hem karakter gösterdiler. Bu formaya, bu armaya nasıl mücadele edilir onu gösterdiler. O yüzden yürekten kutlamak lazım. Gönül isterdi ki üç puan olsun" dedi.

"İnşallah Caner Ak Hoca, inancı varsa ben bunun hesabını bu dünyada değil de öbür dünyada nasıl veririm diye düşünür" dedi.

Hakemler hakkında pek konuşan birisi olmadığı belirterek sözlerine devam eden tecrübeli çalıştırıcı, "Ne hikmetse biz konuşmadıkça bizim başımıza geliyor. Geriye dönelim. Adanaspor maçı; üç tane golümüz iptal oluyor, son dakikada Allah'tan penaltı ile kazanıyoruz. Diyoruz ki hakem bugün formsuzdu, art niyet yoktu. Geçen hafta Eskişehir'de çok kritik hatalar. Söylemeye gerek bile duymadım çünkü benim takımım kötüydü. Hakeme değinmeye bile gerek duymadım. Şimdi bugün bakıyoruz rezalet ya rezalet. Yani sana göresi bana göresi yok bunun. Siyah ile beyaz kadar net. Ben Caner Ak Hoca'yı tanımasam ki tanıyorum, kişiliğini de biliyorum. Bilmesem başka yorum yapacağım. Bu rezaleti tüm Türkiye gördü yani. Emeğe saygısızlık olur mu ya? Fatih Terim Hocamız diyor ki, konuşunca ceza alıyorum. Doğrudur, biz de şimdi konuşurken korkarak konuşuyoruz. Bende şimdi buradan MHK'ya sesleniyorum. Bakın ilk defa hakemler hakkında konuşuyorum çünkü canımız yanıyor. Sonuçta bizde emek sarfediyoruz ya! Bizim de hedeflerimiz var. MHK'ya sesleniyorum. Sayın Serdar Tatlı'ya buradan mesaj gönderiyorum. Bende Caner Hoca ve ekibi ile alakalı dördüncü hakem Şeref Taştan'ı ayırıyorum yalnız. Arslan gibi idare etti krizi. Başka biri olsa o krizi idare edemezdi. Ama içeride üç tane hakem triosunu bende izleyeceğim. Ben nasıl sarı kart gördü, Sportif Direktörüm nasıl kırmızı kart gördü. Oyuncum nasıl kırmızı kart gördü. Doğrudur bak birşey diyor muyum? Ceza alıyoruz. Sportif Direktörüm haftaya maça giremeyecek. Ben sarı kart aldım. İkimi oldu, üç mü oldu hatırlamıyorum ama yarına birgün dört sarı kart olunca bende ceza alacağım. Ben bu hakemi izleyeceğim. Acaba bu hakem ödüllendirilecek mi yoksa dinlendirilecek mi? Çünkü hepimiz bu cezayı çekiyorsak bu hakem triosu da çekmeli. Yazık ya bu kadar emeğe! Önümde oyuncu vardı göremedim dersin. Sana göresi olur bana göresi olur. Ya bu kadar net olup da 00 iken dikkatinizi çekiyorum olay 00 iken oluyor. Penaltı olmayabilir birşey demiyorum. Sen burada kırmızı kartı gösterip net kırmızı kartı gösterip 10 kişi oynatacaksın ki ben zaten maça iyi başlamıştım. Benim takımım iyi başlamıştı. 11'e 10 iken de iyi oynadı benim takımım. 11'e 10 iken girdi o pozisyona. Pote golü atacaktı ya karşı karşıya. Onun için ben söyleyecek birşey bulamuyorum. Ama ben takip edeceğim bunu. Bu konuda ödül ceza yönetmeliği varsa nasıl iyi yönettiğinde ben hakemleri de söylüyorum. Ben yenildiğim maçta çok hakemi tebrik ettim ya. Bu konuda hakemlerle iletişimim, diyaloglarım iyi. Bu Caner Ak da dahil bunun içine. Ama bugün sana göresi, bana göresi yok. Siyah ile beyaz kadar. Hepimizin ailesi, başkanı, yöneticisi, camiası var. Bu kadar mücadele ediyoruz. Ne için mücadele ediyoruz. Bir tane hakem arkadaşımız gelecek bütün emeklerimiz heba olacak. Var mı böyle birşey ya! Biz sesimiz çıkmıyor diye mi hep bizim başımıza geliyor. Yazık günah değil mi ya! İnşallah Caner Ak hoca eve gider bir uyur, bakar şöyle bir izler, vermediği kararı izler. Ondan sonra da inancı varsa ben bunun hesabını bu dünyada değil de öbür dünyada nasıl veririm diye düşünür. Çünkü burada alın teri, emek, kul hakkı var ya! Yıllardır ben 1415 senedir teknik adamlık yapıyorum ve ilk defa böyle bir hakem hakkında konuşuyorum. Rezaleti tüm Türkiye gördü arkadaşlar! Yanlışım varsa düzeltin. Ben hemen maç sonu hezeyanı ile de konuşmuyorum. Gördük, izledik, kendisi de muhtemelen devre arasında izledi. Bizim ligdeki hakemler zorlu dönemlerde maç yönetiyorlar ben kabul ediyorum bunu. Neden? VAR yok. Geçen Eskişehir maçında ofsayt olmayan pozisyon var. VAR olmadığı için hadi atladı dedik. Penaltı pozisyonumuz vardı. Hadi VAR olmadığı için onu da atladık dedik ama bunun VAR ile ne alakası var bugünkü pozisyonun Allah Aşkına ya! Siyah ile beyaz kadar ya! Ama benim takımım o kadar karakterli bir duruş sergiledi ki! Maçtan sonra hakemin yanına da gitmediler. Bazen bir şey söylememek de en güzel cevaptır. Ben de gitmedim zaten. Benim takımım en güzel cevabı sahada verdi. Tüm taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Ben en çok şu anlamda sevindim. Yöneticilerimizi, Başkanımızı çok üzmüştük. Kendimiz de çok üzüldük ailemizle ama onları daha çok üzmüştük. Çünkü onlar hem mesailerini hem de ekonomilerini veriyorlar. Camiayı çok üzmüştük. En azından kendimizi bugün bir nebze affettirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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