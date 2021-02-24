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Ayvalık, Türkiye'nin ilk Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapacak Boş bırakılan koltuklara, cinayete kurban giden kadınların fotoğrafları asılacak

İHA

Ayvalık, Türkiye'nin ilk Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapacak Boş bırakılan koltuklara, cinayete kurban giden kadınların fotoğrafları asılacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Kadın Oyunları Festivali’ne hazırlanıyor.
Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğinde ve Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile Türkiye’nin ilk ve tek kadın temalı tiyatro festivali başlıyor. Kadın Oyunları Festivali, 411 Mart tarihleri arasında Ankara'da AST Bilkent Sahne’de ve 1727 Mart tarihleri arasında ise Ayvalık’ta Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.
Festivalde salonlar pandemi kurallarına uygun şekilde hazırlanacak ve bu kurallar gereği boş bırakılan koltuklara ise cinayetlere kurban giden kadınların fotoğrafları asılacak. Fotoğraf asılan koltuklardan elde edilen gelirin kadın mücadelesine destek veren bir kuruma bağışlanması sağlanacak. Festival süresi boyunca Ramize Erer'in kadın temalı karikatürleri Bilkent Center'da sergilenecek.
Festival kapsamında Frida, Dansöz, Evin Kokusu ve Bernarda oyunları izleyiciyle buluşacak. Oyunların biletine biletinial.com’dan erişilebilecek.
Kadına yönelik şiddet temalı festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kadın Oyunları Festivali’nin bundan 89 ay önce Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ile Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) arasında çalışmalarına başlanılmış bir proje olduğunu belirterek, “Sumru Yavrucuk, Ayça Bingöl gibi birbirinden değerli oyuncuları Ayvalık’ta konuk edeceğiz. Proje, her yıl Ayvalık Belediyesi ile Ankara Sanat Tiyatrosu arasında Ayvalık ve Ankara sabit olmak üzere başka kentlerde de yapılabilecektir. Çanakkale’de de dijital gösterimler olacak. Ayvalık’ta ise festivalin kapanışını yapacağız. Festivalin son günü 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne denk geliyor” dedi.
Festivalin öneminin Kadına Şiddet konusuna dikkat çekmek olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “Pandemi nedeniyle bir boş, bir dolu sistemiyle konuklarımızı salonumuzda ağırlayacağız. Boş koltuklarda şiddet nedeniyle cinayete kurban gitmiş kadınlarımız olacak. Çocuklarımızla da gelsek, o koltuklarda yine bu kadınlarımız olacaklar ve bizlerde onlarla birlikte bu oyunları izleyeceğiz. Aynı zamanda da gündüzleri de eğitici ve bilgilendirici söyleşiler olacak. Bunlardan biri Avukat Birsen Atakan, şiddet halleri ve İstanbul Sözleşmesi ile arabulucuk konularında festivale katılanları bilgilendirecek. Yine Ceylan Özçelik, Kadına ve Çocuğa Şiddet ve İstismar konularında film çekmiş bir yönetmenimizdir. O da film çekerken hissettiklerini ve yansıttıkları üzerine konuşacak. Ama tabi bu söyleşinin öncesinde kendisinin filmlerini izleyeceğiz. Ayvalık Müzik Akademisi Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali de kadının toplumda olması gereken yeri hakkında katılımcılarla söyleşecek. Bunun gibi daha birkaç çalışma bu programın içerisine konulacak. Sonuç itibariyle organizasyonumuz bir festival ama ülkemizin kanayan yarasına dikkat çekmek için yola çıktık. Belki belediyemiz bünyesindeki amfi tiyatromuzda ayın belli günlerinde de kadın oyunları etkinliği düzenleyebiliriz. Tabiki bu oluşturabileceğimiz ilgiye bağlı. Fakat bildiğimiz net bir şey var; ülkemizde bu yönde ilk kez yapılan bir festivalin ortağı ve fikirdaşıyız. Bu yüzden de mutluyuz. Bu festivalin adının da Ayvalık ile anılması bizler için son derece önemlidir” diye konuştu.

“Hepimizin hayatında; analarımız, çocuklarımız, eşimiz olmak üzere kadınlarımız var”
Bir soru üzerine toplumda kadına yönelik şiddet konusunda bir erkek birey olarak bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Aslında bu durum, toplumun ne kadar gelişmiş olup olmadığının da bir göstergesidir. Sonuçta hepimizin evinde hepimizin hayatında; analarımız, çocuklarımız, eşimiz olmak üzere kadınlarımız var. Onların biz erkeklerin hayatında ne kadar değerli olduğu malum. Toplum içerisinde de bu böyle. Kadına şiddet ülkemizin kanayan bir yarasıdır. İnanıyorum ki, bizler bu kanayan yarayı hep birlikte bir gün mutlaka durduracağız” diye konuştu.

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