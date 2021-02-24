İvrindi'de bir mahalle karantinaya alındı

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Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Haydar Mahallesi, çok sayıda Covid19 vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İvrindi ilçesine bağlı kırsal Haydar Mahallesinde Covid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 23.02.2021 Salı günü saat 21.30'dan itibaren karantina altına alınmıştır" denildi,

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