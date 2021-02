(Özel) Balıkesir’de vakalar artıyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından vatandaşları sık sık tedbirlere uymaya davet ederken, il genelinde vakalarda artış olduğunu aktardı.

Ülke genelinde illerin vaka durumlarının değerlendirilmesiyle başlayacak olan normal hayata dönüş süreci dikkate alındığında Balıkesir'de vaka sayılarında yükseliş olduğunu belirten Vali Hasan Şıldak, her bir vatandaşın kendi denetimini kendisinin yapması gerektiğini ifade etti.

Salgının en başından beri her mecrada belirtilen tedbirlere, samimi bir şekilde uymaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Vali Şıldak herkesten sabırlı olunmasını istedi.

Salgının ciddi bir şekilde önemsenmesini her fırsatta yineleyen Vali Şıldak paylaşımında, "Sevgili Vatandaşlarımız, Son günlerde ilimizde hastalık vaka sayılarında tekrar bir yükseliş yaşıyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi salgını en çok önemsememek ve rehavet güçlendiriyor! Sürekli olarak denetim ve kontrol yapıyoruz. Ancak esas denetimi sizlerden bekliyoruz. Samimi ve sabırla tedbirlere uymanızı istirham ediyorum. Hastalığı kontrol altına alamadığımız sürece normal hayata dönmemiz ve tedbirleri kaldırmamız gecikecek! Lütfen sağlık için, normal hayat için gayret gösterelim" ifadelerini kullandı.



Maske mesafeye dikkat

Balıkesirli vatandaşlardan Neriman Çekiç, "Valla en önemli şey maske mesafe temizlik kuralına uymak gerekiyor. Elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz. Esnafların dükkânlarını açabilmesi için, buna ihtiyacımız var" dedi. Sebahat Altaf ise "Bütün kurallara uyuyorum, uymayanlara çok kızıyorum. 2 tane yaşlıyla yaşıyorum onun için de çok dikkat etmem gerekiyor. Yani daha ne söyleyebilirim halkımızı uyarıyorum ben, zaten yüzde 93’e çıkmış sanırım ben duymadım ama vali bey açıklama yapmış. Yani insanlara yapabileceğim bir şey yok söylüyoruz ama tepki görüyoruz uyardığımızda tepki görebiliyoruz" diye konuştu.



"Ev gezmelerini azaltalım"

Kadir Uzun adlı vatandaş ise "Buradan tüm vatandaşlara söyleyelim. insanlarımız biraz daha dikkat ederse inşallah bu yazın bu maskeden sayın bakanımızın dediği gibi kurtulabilirsek çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah hep beraber dikkat edelim, biraz daha ziyaretleri azaltalım ev oturmalarını azaltalım. Maske mesafemize dikkat edelim, çalıştığımız ortamlarda buna dikkat etmeye çalışalım etmeyenleri de tatlı bir şekilde uyaralım. İnşallah bu işin başından hep beraber millet olarak üstesinden geliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Maskeyi burnumuzun üzerine takmayalım"

Fehmi Çakır adlı vatandaş da, "Valla daha dikkatli olmak lazım biraz daha dişimizi sıkmamız lazım yani. Maskeyi burnumuzun üzerine takmamız lazım" dedi.

Merve Demirkol, "Kurallara uyuyoruz uymayanları da uyarıyoruz. Yani artık bitmesi lazım kurtulmak istiyoruz hepimiz özgürlüğümüzden olduk. Dezenfektan kullanıyoruz, mesafemize düzgün davranıyoruz yani" şeklinde konuştu.

Recep Baştürk ise "Hiç aldırış eden yok tam olarak tedbirlere uyulmadığını görüyorum yani. Uyuyorum maske mesafe hijyen üçüne de riayet ediyorum. Genellikle kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyorum ve sağlığıma da dikkat ediyorum. Düzenli uyku düzenli beslenme" dedi.

