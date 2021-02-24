Ayvalık’ta zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, unlu mamuller üreten imalathane ve gıda satışı yapan mekanlarda denetim gerçekleştirdi. Sık aralıklarla yapılan denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı davranan ve hijyen kurallarına uymayan işyeri sahipleri uyarıldı, tekrarı halinde cezalandırılacağı konusunda ihtar verildi. Vatandaşların hijyenik koşullarda üretilen gıdalara gönül rahatlığı ile ulaşmalarını sağlamak için denetimlerini sürdüren ekipler, kent merkezi ile Ali Bey Adası (Cunda), Altınova ve Küçükköy’de incelemelerde bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ”Öncelikle halk sağlığını çok önemsiyoruz. Ayvalıklı hemşehrilerimizin hijyenik koşullarda üretilmiş gıdalara ulaşması için denetimler yapıyoruz. Bu konuda taviz vermiyoruz. Ayrıca esnafımızdan, vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymalarını rica ediyorum” dedi.

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