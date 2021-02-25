Balıkesir'de 30 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 30 aranan şahsı yakalarken, 8 ateşli silah ve bu silahlara ait 222 fişek ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen, Sındırgı, Susurluk İlçelerinde 24.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 30 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sev edilen 3 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 69 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 9 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 33 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 15 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile tüfeğe ait 9 adet kartuş ve 1 adet kuru sıkı tabanca bu tabancaya ait 83 adet fişek ele geçirildi.

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