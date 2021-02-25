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Tayfun Canlı “Dijital mecrada etkinliğimizi arttırıyoruz!” Tayfun Canlı “E-Gazetemiz her pazar yayında!”

İHA

Tayfun Canlı “Dijital mecrada etkinliğimizi arttırıyoruz!” Tayfun Canlı “E-Gazetemiz her pazar yayında!”

Balıkesir’in Edremit Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışma ve etkinliklerini hızlı duyurabilmek için hazırladığı egazete yayına başladı.
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne bağlı Basın Yayın Halkla İlişkiler birimi tarafından hazırlanan eEdremit internet gazetesi yayın hayatına başladı.
Edremit Belediyesi’nin haftalık faaliyet, etkinlik ve çalışmalarının yer aldığı eEdremit Gazetesi, belediyenin faaliyetleriyle ilgili etkin, şeffaf ve objektif şekilde kamuoyunu bilgilendirmesini sağlayacak. Edremit Belediyesi web sayfasın yayınlanan gazetenin erişim linki sms ve belediye sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan öncülüğünde şeffaflığı ve halkımızın bilgilendirilmesini çok önemsiyoruz.
Şeffaf belediyecilik anlayışıyla başlattığımız yayınımızın belediyemize ve Edremitli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Gazetemizin vatandaşla belediyemiz arasında etkili bir iletişim ağı sağlamasını amaçlıyoruz. Haftalık olarak belediyemizin yaptığı çalışmaları ve etkinlikleri eEdremit Gazetesi aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.

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