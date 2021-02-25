Balıkesir´de 2 bin yıllık mezar steli ele geçirildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR polisi tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 1 milyon TL olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, `Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet´ suçunun önlenmesine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda, bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada kırmızı örtüyle gizlenmeye çalışılmış, tahmini piyasa değeri 1 milyon TL olan Roma dönemine ait 2 bin yılık mezar steli ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-02-25 14:52:36
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