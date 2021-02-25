Balıkesir´de 2 bin yıllık mezar steli ele geçirildi

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR polisi tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 1 milyon TL olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, `Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet´ suçunun önlenmesine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda, bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada kırmızı örtüyle gizlenmeye çalışılmış, tahmini piyasa değeri 1 milyon TL olan Roma dönemine ait 2 bin yılık mezar steli ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-02-25 14:52:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.