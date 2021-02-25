Erdekli arıcılara Büyükşehir’den kovan desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle satın alınan ahşap arı kovanlarının teslimi Erdekli arı üreticilerine dağıtımı ile devam etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, il genelinde arıcılığın teşvik edilmesi için başlatılan proje kapsamında dağıtımlarına başlanan ahşap arı kovanlarından 370 tanesi Erdek ve Marmara İlçelerinde yaşayan üreticilere dağıtılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman nezaretinde getirildi. 370 kovandan 290 tanesi Erdekli üreticilere teslim edilirken, 80 kovan ise Marmara İlçesi’ndeki üreticilere teslim edilmek üzere gemi ile Marmara Adası’na gönderildi. Üretici başına 10 arı kovanı düşüyor.

Arı kovanlarının üreticilere teslimi için Erdek TIR ve Kamyon Park Alanı’nda düzenlenen törene; Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, AK Parti Erdek İlçe Başkan Yardımcısı Musa Alioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Erdek Belediye Meclisi’nin AK Parti’li üyeleri katıldı.

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