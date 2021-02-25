'Kasnak Kardeşliği' ile kız çocuklarının eğitimine destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kasnak Kardeşliği' ile kız çocuklarının eğitimine destek

İHA

'Kasnak Kardeşliği' ile kız çocuklarının eğitimine destek

Balıkesir Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi ve TEV paydaşlığında hayata geçirilecek olan “Kasnak Kardeşliği Atölyesi”nde işlenecek nakışların geliriyle imkanı olmayan kız öğrencilerin eğitimlerine katkı sunulacak.
Balıkesir Kent Konseyi koordinatörlüğünde; Büyükşehir Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) paydaşlığında “Kasnak Kardeşliği Atölyesi” projesi hayata geçiriliyor. Fatma Nur Şıldak ile Mehtap Yılmaz’ın himayelerinde il protokol eşlerinin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan proje kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Balıkesir Meslek Edindirme Kurslarında (BALMEK) planlanan atölyelerde gönüllü kursiyer kadınlara, Anneler Günü’ne kadar kasnak nakışı eğitimi verilecek. Eğitimlerde işlenen kasnakların satışından elde edilen gelirlerin TEV’de oluşturulan burs fonuna aktarılması sağlanarak kız öğrencilerin eğitimi desteklenecek.

Geleneksel formlara özgün ve çağdaş tasarım
Kasnak Kardeşliği Atölyesi’nde üretilecek nakışlarda, Balıkesir’in kimliğini yansıtan; antik kentleri, mitolojik hikâyeleri, efsaneleri, destanları, kahramanları, doğal güzellikleri ve denizi gibi çeşitli güzelliklerin hikâyeleriyle geleneksel formlar özgün ve çağdaş tasarım uygulamalarıyla hazırlanarak nakışlara motif olarak işlenecek.
Kasnak Kardeşliği Atölyesi Proje Lansmanının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şube Yürütme Kurulu Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Jale Bayraktar; yardımlaşma ve dayanışma kavramının mihenk taşı olan imece usulüyle gerçekleştirerek oluşturulan ‘Kasnak Kardeşliği Atölyesi’ projesinde paydaş olmanın TEV için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Proje örnek gösterilecek
TEV’e, 1987 yılında Balıkesir’de faaliyete başladığından bu yana ilk defa yerelde böylesine geniş kapsamlı bir proje gerçekleştirme fırsatı verildiğini belirterek kendileri adına öneminin büyük olduğunu vurgulayan Bayraktar “Sizlerin himaye ve destekleriyle başlattığımız atölye çalışmalarının kısa zamanda geniş katılım ve destek göreceğine, planlanandan daha fazla gencimizin eğitimine katkıda bulunacağımıza ve projenin örnek gösterileceğine inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kız öğrencilerin eğitimine katkı sağlanacak
Eğitim İçin Bir İlmek Bir Umut’ sloganıyla başladıkları projenin böyle bir aşamaya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Mehtap Yılmaz “Geçmişte, büyüklerimizin duygularını, düşüncelerini, arzularını, isteklerini bir zemin üzerine motifleyerek elde ettikleri Geleneksek Türk Sanatlarının, günümüzde kusursuz bir şekilde modernize eden hocalarımıza ve emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitim işin içine girince TEV olmazsa olmaz. Hem eğitimle ilgili hem de Geleneksel Türk Sanatlarımızı günümüze taşımayla ilgili güzel bir adım atmaya çalıştık, sürdürülebilir olacağına inanıyorum. Kız öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak bu gönüllülük hareketine katkı sağladığınız ve başlangıcında bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sosyal devlet olmanın önemini göstereceğiz”
Böyle anlamlı ve kutsal bir projede yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise, “Türk milletinin geçmişinden bu yana süre gelen; duygusunu, hayalini, resmedebilme, nakşedebilme yollarının yardımlaşma ve dayanışmanın, bir ve beraber olmanın vurgusuyla hayata geçirilen bir proje Kasnak Kardeşliği Atölyesi. Kız çocuklarımızın geleceğe daha güvenli bakabilmeleri, emin adımlarla yol alabilmeleri eğitimlerine sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmelerine katkı da bulunmak çok gurur verici. Sosyal Belediyecilik ve sosyal devlet olmanın önemini de STK’larımızla gerçekleştirdiğimiz bu gibi etkinliklerle göstereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdekli arıcılara Büyükşehir’den kovan desteği
YEREL HABERLER Erdekli arıcılara Büyükşehir’den kovan desteği
Burhaniye’de Bahadınlı yolu ağaçlandırıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Bahadınlı yolu ağaçlandırıldı
Karesi'de afet ve acil durumda toplanma yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Karesi'de afet ve acil durumda toplanma yerleri ...
Balıkesir´de 2 bin yıllık mezar steli ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir´de 2 bin yıllık mezar steli ele geçirildi
Zeytinlerde halkalı leke hastalığı mücadelesi başlatıldı
YEREL HABERLER Zeytinlerde halkalı leke hastalığı mücadelesi ...
Balıkesir'de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı
Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
Erdek’te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Erdek’te trafik kazası: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çoban Şevki ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çoban Şevki ile bir araya ...
Tayfun Canlı “Dijital mecrada etkinliğimizi arttırıyoruz!” Tayfun Canlı “E-Gazetemiz her pazar yayında!”
YEREL HABERLER Tayfun Canlı “Dijital mecrada etkinliğimizi ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyenin rakibi İstanbul Basket
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyenin rakibi İstanbul ...
Burhaniye’de kapsamlı koronavirüs toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de kapsamlı koronavirüs toplantısı yapıldı
Balıkesir'de 30 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 30 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 9 şahsa uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 9 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de 2 bin yıllık mezar stelini satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 2 bin yıllık mezar stelini satamadan ...
Ayvalık’ta 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Balıkesir Valisi Şıldak: Maalesef son döneme yüksek vaka ile giriyoruz
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Şıldak: Maalesef son döneme yüksek ...
Ayvalık’ta zabıta ekiplerinden gıda denetimi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta zabıta ekiplerinden gıda denetimi
Balıkesir'de jandarma 14 aranan kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 14 aranan kişiyi yakaladı
Kaymakam Yıldız’dan esnafa denetim
YEREL HABERLER Kaymakam Yıldız’dan esnafa denetim
Kurtuluş Gemisi 79 yıl sonra anıldı
YEREL HABERLER Kurtuluş Gemisi 79 yıl sonra anıldı
Bandırma’da koronavirüs tedbirleri arttırılıyor
YEREL HABERLER Bandırma’da koronavirüs tedbirleri arttırılıyor
Karesi Belediyesi’nden yeni doğan her bebeğe bir fidan
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi’nden yeni doğan her bebeğe bir ...
Pandemiyi fırsata çeviren çalışanlar, pansiyonu lüks otel gibi yaptı
YEREL HABERLER Pandemiyi fırsata çeviren çalışanlar, pansiyonu lüks ...