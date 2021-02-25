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Ayvalık'ın tarihi pazarı,10 ay sonra yeniden kuruldu

DHA

Ayvalık'ın tarihi pazarı,10 ay sonra yeniden kuruldu


Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinin tarihi sokaklarında, 96 yıldır kurulan geleneksel Perşembe Pazarı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 10 ay sonra yeniden açıldı. 
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan bizzat alışveriş için gelen ziyaretçiler nedeniyle `Ege´nin iki yakasını buluşturan pazar´ olarak bilinen ve 96 yıldır Ayvalık´ın tarihi sokaklarında kurulan Perşembe Pazarı, pandemi nedeniyle 10 ay önce tezgah kapattı. Koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için geçen yıl nisan ayında Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla pazartesi günleri tuhafiye, perşembe günleri meyvesebze bölümü olarak, sadece kapalı pazar yerinde hizmet veren pazar, 10 ay sonra yeniden açıldı. Ancak, yoğunluk yaşanmaması için sokak aralarındaki tezgahların tek sıra olarak açılmasına izin verildi. 
Bazı vatandaşlar, normalleşme sürecine geçilmeden önce alınan kararı erken bulurken, pazarcılar yaşanan durgunluk nedeniyle bir an önce normalleşme sürecine geçişi beklediklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2021-02-25 17:32:33

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