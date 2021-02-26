Balıkesir’de 85’lik Osman dede çalışkanlığı ile gençlere örnek oldu

Burhaniye ilçesinde, 85 yaşındaki inşaat ustası Osman Baltacı, çalışkanlığı ile gençlere örnek oldu. Havran Belediyesine ait Güneş Enerjisi sistemlerinin kuruluşunda görev alan 7 çocuk ve 17 torun sahibi Baltacı, azmiyle çalışma arkadaşları ve işverenin takdirini kazandı.
Burhaniye’de oturan Osman Baltacı, yaşının 85 olmasına rağmen elinden malayı bırakmıyor. Dur durak bilmeden çalışan Osman Dede, çalışan demirin pas tutmayacağını söyledi. Çocuklarına da yardımcı olduğunu anlatan Osman Baltacı, “Ben gençliğimden beri inşaatlarda ustalık yapıyorum. Hiç durmadan çalışıyorum. Çocuklarıma da çalışmayı öğütülüyorum. Çünkü çalışan demir pas tutmaz. 17 torunum var. Çalışmaktan zarar gelmez. Alın terimle kazanıyorum. Herkes çalışmalı. Sağlığımı da çalışmaya borçluyum. Sofradan karnımı doyurmadan kalkarım. Az uyurum ve erken kalkarım” dedi. Osman dedenin kendilerine örnek olduğunu anlatan İş veren Muhsin Öztürk de, “ Burada 15 kişi çalışıyor. Bunların içinde 85 yaşındaki Osman amcanın yeri ayrı. Osman amca çalışkanlığı ile bizlere örnek oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağlıklı uzun ömür diliyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.