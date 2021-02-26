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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu ile mücadele projesine 123 başvuru yapıldı

İHA

Uyuşturucu ile mücadele projesine 123 başvuru yapıldı

Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanarak uygulanmaya başlanan, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası başta olmak üzere çok sayıda kamu kuruluşunun da destek sağladığı “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” isimli Uyuşturucu İle Mücadele Projesi il genelinde başarılı bir şekilde yürütülüyor.
16 Kasım 2020 tarihinde tanıtım toplantısı yapılarak hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 123 başvuru gerçekleşti. Bu başvuruların 80’i merkez ilçeden, 43’ü ise diğer ilçelerden.
Projeye başvuruda bulunan kişilerin, kendileri için belirlenen en uygun tedavi yöntemi ile bağımlılık tedavisine tabi tutulmaları ve buna eşlik edecek şekilde rehabilitasyon programına alınmaları şeklinde ilerleyen proje kapsamında ailelere de sosyal inceleme yapılarak bağımlılık olgusunun bir bütün olarak ele alınması ve bütün yönleriyle olumsuz şartlar içinde bulunan kişilere her yönden destek sağlanıp sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırılması amaçlanıyor.
26 Şubat 2021 Cuma günü itibariyle projede yeni bir aşamaya ulaşılmış bulunulmaktadır. Madde kullanımını bırakarak uygulanan tedavi programını tamamlayan ve rehabilitasyon programında da uyum sağlayarak başarılı olan 8 vatandaş İşkur Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay süreli olarak çeşitli kamu kuruluşlarında istihdam edilmeye başlanılmıştır. Proje süreci gereği, 6 aylık dönemde test sonuçlarının olumlu gerçekleşmesi, çalışma koşulları ve sosyal hayata uyum durumları değerlendirilerek bu vatandaşlar özel sektör kuruluşlarında kalıcı olarak işe yerleştirilecek. Önümüzdeki dönemde tedavi ve rehabilitasyon programlarında istenilen uyum ve başarıyı göstererek belirli düzeye ulaşan diğer vatandaşların da istihdamları planlanacak.
Vali Hasan Şıldak tarafından bütün süreçleri yakından takip edilen ve haftalık olarak sonuçları değerlendirilen Uyuşturucu İle Mücadele Projesinde çok kısa bir süre içerisinde sağlanan gelişmede; projenin çok kapsamlı ve sorunun bütün yönlerini ele alıyor olması, en üst düzeyde sahiplenilmesi, proje ekibinin benimseme düzeyinin yüksekliği ve destek sağlayan kuruluşların katkılarının büyük payı bulunmaktadır. Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Vali Şıldak, Balıkesir merkez ve bütün ilçelerimizde uygulanan bu anlamlı çalışmanın çok sağlam bileşenlerden oluştuğunu, ilerleyen süreçte güzel sonuçların herkesi sevindirecek ölçüde topluma örnek oluşturacağını belirterek uyuşturucu bağımlılığından kurtularak normal hayata tutunmak için bu projenin büyük bir fırsat olduğunu, bunun için irade gösteren bütün vatandaşlara destek için hazır olduklarını ifade etti.

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