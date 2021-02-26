Edremit Belediyesi personeline Covid-19 testi yapıldı



Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit Belediyesi personeline, koronavirüs salgınına karşı önlem olarak test yapıldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Edremit Belediyesi'nde tüm personele Covid-19 testi yapıldı. İlk vakanın görülüğün günden bu yana salgınla en üst seviyede mücadele ettiklerini söyleyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yapılan temas sonucunda personele test yapıldığını belirtti.

Personelle birlikte test yaptıran Başkan Arslan, "Küresel salgınla mücadelede Edremit Belediyesi olarak Edremit Kaymakamlığı ve sağlık birimlerimiz ile koordinasyon içerisinde günün 24 saati hizmet veriyoruz. Personelimize hizmet içi eğitimlerin yanında görevlerini yerine getirirken pandemi kurallarına azami özen göstermeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Kentlimize daha sağlıklı ve güvenle hizmet edebilmek için tüm personelimize test yaptırdık. Umarım alacağımız önlemlerle bu salgın illetinden kısa sürede kurtuluruz. Bu salgın sürecinde özveri ile görevini yerine getiren mesai arkadaşlarıma ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-02-26 17:47:25



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