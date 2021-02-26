Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, partisinden istifa etti



Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinin Demokrat Partili Belediye Başkanı Mesut Ergin, partisinden istifa etti. Ergin, görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını açıkladı.

Demokrat Parti'den 31 Mart 2019 seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı olan Mesut Ergin, partisinden istifa etti. CHP'den aday gösterilmemesi üzerine seçimlere DP adayı olarak katılan Ergin, istifasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ayvalık ve Ayvalıklılar daha iyi bir belediyeyi hak ediyor inancıyla, doğup büyüdüğüm ata topraklarına hizmeti bir borç kabul eden anlayışı önce Küçükköy, 2019 yılından beri de Ayvalık Belediye Başkanı olarak yaşama geçirme uğraşında oldum. İlk gün taşıdığım inanç ve heyecanı, üstüne katarak bugün de taşıyorum ve her zaman söylediğim üzere Ayvalık için birlikte daha yapacak çok işimiz var. Sahip olduğumuz inancı, Ayvalık´ta yaşama geçirmek için çıktığımız bu yolda, her türlü gündelik politik kaygılardan uzak kalarak, tümüyle hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızı, bu kentte yaşayan herkese dokunarak sürdürmek ve tüm katmanlara ulaşabilmek için görevimi bugünden itibaren bağımsız bir çizgide sürdürme kararı aldım. Beni, bu göreve siyasi görüşü çok farklı olsa da ortak kaygısı Ayvalık olan sağduyulu sizler taşıdınız. Sırf bu yüzden bile sizlere, şükran borcum var ve bu borcu ödemek için bundan sonra da gece gündüz çalışacağımdan kuşkunuz olmasın. Ancak bir teşekkür borcum da seçime katılmamız için bize kucak açan Demokrat Parti yönetiminedir. Bağımsız kalma tercihimiz, asla bir kırgınlığa dayalı olmayıp, gündelik siyasetten uzak, belediyecilik hizmetini sürdürmeye yönelik bir tercihten ibarettir. Bu vesile ile bir kez daha başta Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal olmak üzere tüm Demokrat Parti ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bugünden itibaren Ayvalık Belediye Başkanlığı görevimi, tüm Ayvalık halkı ile kol kola ve bağımsız belediye başkanı sıfatı ile sürdüreceğimi saygılarımla arz ederim." DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2021-02-26 17:57:30



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