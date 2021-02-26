Kaymakam Atasoy pandemi uyarılarında bulundu

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Atasoy, “Normalleşebilmemiz için el birliği ile kurallara uymamız gerekiyor" dedi.

Ülke genelinde normal hayata dönüş sinyalleri verilirken, Balıkesir'de yaşanan pozitif vaka yükselişinin devam ettiğine dikkat çeken Kaymakam Atasoy “Normalleşebilmemiz için el birliği ile kurallara uymamız gerekiyor. Bunun için meslek odalarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, görev yapan kolluk birimlerimiz denetimlerini sıklaştıracaklar. Evlatlarımızı okulları, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşturmak, Erdekli esnaflarımızı, buradan ekmek yiyen işçilerimizin çalıştıkları işyerlerinin açılmasını, sokağa çıkma yasağının kalkmasına istiyorsak hep beraber ciddi bir gayret göstermemiz kaçınılmaz olup maske, sosyal mesafe ve hijyenin yanı sıra alınan tedbirlere uymaları konusunda vatandaşlarımızı uyarmalıyız” dedi.

Atasoy, " Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak"

Çok sayıda vatandaşın çay ocaklarının önlerinde toplanıp çay ve sigara içtiklerine, ellerine su şişesi alan kişilerin su içme bahanesiyle maske takmadıklarını gözlemlediğini kaydeden Kaymakam Atasoy, su ihtiyacını gideren vatandaşların tekrar koruyucu maskelerini takmalarını istedi.

Vatandaşlardan sahil boyunda oturmamalarını, gruplaşmadan yürüyüş yapmalarını ifade eden Kaymakam Atasoy, açıklamasının devamında şöyle konuştu: “Kolluk görevlileri denetimlerini aralıksız yürütecek olup kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bazı istisnalar getirildi. Söz konusu istisnaların özellikle son 1 aydır suistimal edilmesi durumu olup bu konuda da denetimlerin sıklaştırılacağının bilinmesini istiyorum.” Vatandaşların ihtiyaçları için markete her haneden bir kişi gitmesi gerekiyor. Ne yazık ki görüyoruz 23 kişi gidiyorlar. Bu yasağı ihlal edenlere de para ceza uygulanacak.

Erdek İlçesi kırsal Karşıyaka Mahallesi’nde vaka sayılarındaki artışa da değinen Kaymakam Atasoy, bu mahalledeki vaka sayılarındaki artış nedenini hane ziyaretlerinden kaynaklandığını açıkladı. Hastalığın bulaş riskinin artmasına sebep olan toplu yemek, taziye, mevlit gibi mesafe kuralı ihlali oluşturacak etkinliklere izin verilmeyeceğini, vatandaşlara akraba, komşu, hasta vb. ev ziyaretleri yapmamalarını, gün düzenlenmemesi konularıyla ilgili uyarı yapan Kaymakam Atasoy, ErdekBandırma karayolu güzergahında trafik denetimlerinin sıklaştırılacağını bildirdi. 1 Mart Pazartesi günü açılacak okullarımızda pandemi kurallarının devamlı, etkin, istisnasız uygulanması ve taviz verilmemesi ana temalı toplantıyı, okul müdürleri ile gerçekleştirdiğini dile getiren Kaymakam Atasoy, “Çocuklarımızı okul, öğretmen ve arkadaşlarından ayırmamak için hep beraber çalışacağız ve başaracağız.” diyerek sözlerine ekledi.

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