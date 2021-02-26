Balıkesir'de jandarma 11 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Edremit, Erdek ve Karesi ilçelerinde 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli şahsı yakalarken, 1 tabanca ve 3 fişek ele geçirdi.

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