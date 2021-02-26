Kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili takla attı

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Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, önüne çıkan kediyi ezmemek için manevra yapan sürücünün otomobili takla attı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçe çıkışındaki eski mezarlık yolunda meydana geldi. Sındırgı yönüne giden Erkan Özkan´ın kullandığı otomobilin önüne aniden kedi çıktı. Özkan, kediye çarpmamak için direksiyonu sola çevirince otomobil kontrolden çıkıp, refüje çarparak, takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Erkan Özkan, ambulansla Bigadiç Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bigadiç Hüseyin EMCAN

2021-02-26 23:04:56



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