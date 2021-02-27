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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karesi belediyesi ‘ortak gelecek’ için projeler üretiyor

İHA

Karesi belediyesi ‘ortak gelecek’ için projeler üretiyor

Avrupa Birliği destek programlarından yararlanmak için projeler üreten Karesi Belediyesi, ‘Ortak Gelecek’ için uluslar arası çalışmalara imza atıyor. Çevre ve tarım konularında yapılacak çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Belediyemize yeni birikimler kazandırmak için yurtdışı ortaklarımızla karşılıklı paylaşımı arttırmaya devam edeceğiz” dedi.
Karesi Belediyesi, Avrupa Birliği destek programlarından yaralanmak için projeler üretmeye devam ediyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki kurumlarla ortaklaşa yürütülen projeler ile hem bilgi, hemde kültür alışverişinde bulunuluyor. Projeler ile hem de orta akıl ile Türkiye ve Karesi’ye kazanımlar sağladığını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Ortak gelecek için yeni projeler gelişirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; "Avrupa’ da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” ve "Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı" isimli Erasmus projlerimiz kabul edildi” dedi.
Karesi belediyesi sıfır atık ile öncü oluyor
Sıfır Atık çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Başkan Orkan, bu konuda Türkiye’nin öncü belediyeleri arasında olduklarını söyledi. Orkan, “Sıfır atık çalışmalarıyla Türkiye’nin ve Balıkesir’in öncü belediyeleri arasında yer alan Karesi Belediyesi bu çalışmalarını Erasmus projeleri ile geliştiriyor. Avrıpa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’ na İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve kabul edilen ‘Avrupa’ da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı 208 bin 292 Avroluk Erasmus projesi kabul edildi. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizdeki tüm belediyelerinde kullanabileceği dijital bir sıfır atık rehberi oluşturulacak. Avrupa Birliği ülkelerinde atıkların geri dönüşüm oranı % 46 iken Türkiye'de % 13. Türkiye’de de bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık Projesi yürütülüyor” diye konuştu.
Çiftçilere ekolojik tarım eğitimi
Karesi Belediyesi’nin bir diğer projesi olan ‘Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı’ isimli projenin ilk toplantısı online olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Orkan şöyle konuştu:
“24 ay sürecek proje ile çiftçiler ekolojik tarım konusunda eğitilecek. Karesi Belediyesi tarafından Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen "Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı" isimli 274 bin 382 Avro’luk Erasmus projesi de kabul edildi. Projenin ortakları olan Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Stowarzyszenie Arid (Polonya), Insytut Hodowli Aklimatyzacji Roslin Panstwowy (Polonya), Growth Coop S. C00p (İspanya) ve Fundacion Universitat Jaume i Empresa (İspanya) kurumları yer almaktadır. 24 ay sürecek olan proje kapsamında çiftçilere bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretim, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımlarının azaltılması konusunda yenilikçi bir eğitim modeli oluşturulacak. Proje ile yenilikçi ekolojik üretim modelleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda Karesi’ye ve üreticilere önemli katkılar sağlanacak.”

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