Balıkesir Gönen'de korona denetimleri sıklaştırıldı

Balıkesir Gönen'de son günlerde vaka sayılarının artmasının ardından, emniyet ve jandarma ekipleri hafta sonu sahada denetimlerini arttırdı. Kaymakam Arslan Yurt, Emniyet Müdürü Metin Kaplan ve Jandarma Komutanı Jand. Yarb. Temel Kılıç'ın katıldığı denetimler devam edecek.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 10 ekip İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 6 ekip ilçenin işlek noktalarında ve giriş çıkışlarda denetimlerini arttırdı. Hafta sonu olması ve havanında güzel olmasını fırsat bilenlere göz açtırmayan ekipler aynı zamanda jandarmanın drone ile havadan da vatandaşların kısıtlamalara uyup uymadığını kontrol ettiler.

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt; "İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı 10 , İlçe Jandarma Komutanlığımıza bağlı 6 ekiple sahada denetim yapıyoruz. Sekiz noktada sabit , sekiz mobil ekiple sahadayız. Denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" dedi.

Gönen merkezde emniyet ekiplerinin kırsalda da jandarmanın denetimleri sayesinde vatandaşların kısıtlamalara uymaları sağlandı. Yapılan denetimlerde kısıtlamalara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

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