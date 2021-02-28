Karabağ şehidi Hasanov'un kız kardeşine verilen sözler yerine getirildi

AK Parti MKYK ÜyesiBalıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, AK Parti Gönen İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden ile Kadın Kolları Başkanı Pervin Demir; Hacıvelioba Mahallesi'nde yaşayan Karabağ şehidi Hasanov Hikmet Fikret'in kız kardeşine söz verdikleri hediyeleri takdim ettiler.

Karabağ şehidi Hasanov'un kız kardeşi Canan Kocabacak, 1998 yılında Gönen ilçesine bağlı Hacıvelioba Mahallesi'nde ikinci evliliğini yapan annesi Azerbaycanlı Kifayet (Ayşe) Kocabacak'ın ilk evliliğinden olan ağabeyi Hasanov Hikmet Fikret'in Karabağ'da şehit düştüğünü öğrenmiş ve Azerbaycan'a gitmek için AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Kaymakam Arslan Yurt'tan yardım istemişti. Kendilerini ziyaret eden ekip ne zaman isterlerse Azerbaycan'a gitmelerinin sağlanacağını iletmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Vekil Yavuz Subaşı ve Kaymakam Arslan Yurt'un ziyaretlerinde Karabağ şehidi Hasanov Hikmet Fikret'in kız kardeşi Canan Kocabacak derslerini yapabilmek için laptop istemişti. Gerçekleştirilen ziyarette şehidin kız kardeşine, Milletvekili Yavuz Subaşı tarafından cep telefonu ve Kaymakam Arslan Yurt'un tedarik ettiği laptop takdim edildi. AK Parti MKYK ÜyesiBalıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı yaptığı açıklamada, “Gönen Kaymakamımız Arslan Yurt, İlçe Başkanımız Merve Üncük İşgüden, Kadın Kolları Başkanımız ile Gönen Hacıvelioba Mahallemizde yaşayan Karabağ şehidimiz şehit Hasanov Hikmet Fikret’in kız kardeşine verdiğimiz sözü yerine getirdik. Şehidimizin kız kardeşine hediyelerimizi takdim ettik” dedi.

Şehit Hasanov Hikmet Fikret'in kardeşi Canan Kocabacak da, "Bizleri bir an bile yalnız bırakmayan ve bu güzel hediyeleri için Milletvekilimiz Yavuz Subaşı'na, İlçe Kaymakamımız Arslan Yurt'a ve AK Parti İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden ile Kadın Kolları Başkanı Pervin Demir'e teşekkürlerimi sunarım. İyi ki varlar. Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.

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