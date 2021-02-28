Örgün eğitim öncesinde öğrencilerin saç tıraşları belediyeden

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2 Mart Salı günü başlayacak olan örgün eğitim öncesi Hamdi Bey Mahallesi’nde yaşayan ve talepte bulunan çocukların saç tıraşları yapıldı.



Geçtiğimiz ay, EBA sistemini kullanma imkanı bulamayan öğrencilerin yaşadığı zorluk, Ayvalıklı gönüllü yurttaşlar tarafından çözüme kavuşturulmuştu. Ayvalık Belediyesi Hamdi Bey Mahallesi’nde oluşturulan bilgisayar laboratuvarında internet erişimi ve tableti bulunmayan öğrencilerin yüz yüze eğitim başlayana kadar ihtiyaçları gideriliyordu. Okul zili çalmadan önce başvuruda bulunan öğrencilerin saç tıraşları yapıldı, eğitim dönemine hazırlıklar tamamlandı.



Öğrencilere sağlıklı bir eğitim dönemi dileyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak, eğitimden geri kalmamalarını sağlamak için öğrencilerimize gönüllü yurttaşlarla dayanışma içinde tabletlerini ulaştırdık. Mahallemizde internet erişimi sağladık. Şimdi de çocuklarımızın isteği doğrultusunda pandemi kurallarına uygun saç tıraşlarını yaparak okula hazırladık. Hizmetlerimizi onlardan gelen talepler doğrultusunda yenilemeye devam edeceğiz” dedi.

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