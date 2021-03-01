Balıkesir'de polis son 1 haftada 111 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 111 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 16 kişi tutuklandı. Polis ekipleri asayiş uygulamalarında 26 ateşli silah ve 301 adet fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Kepsut, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 22.02.202128.02.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 111 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 16 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 110 adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 158 adet kartuş, 3 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 33 adet fişek ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.