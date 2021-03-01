Balık fiyatları el yakıyor

Ocak ayında avlanma yasağı getirildikten sonra şubat ayı ortalarında avlanmasına yeniden izin verilen hamsinin yanı sıra denizlerimizde balıkların azalması fiyatları artırdı. Hamsinin kilosunun 50 liraya, en çok tüketilen istavritin ise 25 liraya yükselmesi vatandaşların balığa talebini azalttı.
Erdek’te de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne çıkmasına karşın balık fiyatları düşmedi. Isınan havalarla birlikte seyyar balıkçıların tezgahlarında işler durgunlaştı. Geçtiğimiz ay bölgemizde yaşanan elverişsiz hava koşulları nedeniyle seyyar balıkçı tezgahlarının önlerinin boş kaldığı ve fiyatların tavan yaptığı Erdek’te havaların ısınmasıyla birlikte balıkçılar yine denize açıldılar.
Erdek’te uzun yıllardır seyyar balıkçılık yapan Turan Çotak da satışa sunduğu balıkların günlük ve taze olmasına karşın fiyatların yüksek olmasından kendilerinin de mutluluk duymadığını vurgulayarak, “Fiyatların, havaların ısınmasıyla birlikte düşmesini biz de bekliyorduk. Bu gerçekleşmeyince biz de şaşırdık” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.