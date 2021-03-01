Erdek'te yasağa uymayan 67 kişiye 232 bin TL ceza

Erdek’te korona denetimleri sıklaştırıldı Balıkesir İl genelinde son günlerde artış gösteren korona vakaları nedeniyle polis ve jandarma ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Erdek’teki denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymayarak sokağa çıkan veya seyahat eden 67 kişiye 232 bin 423 lira para cezası uygulandı.

Erdek'in en işlek noktaları ile giriş çıkışlarında denetimlerini yoğunlaştıran Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına karşın havanın güzel olmasını fırsat bilerek dışarıya çıkan vatandaşların kısıtlamalara uyup uymadığını kontrol ettiler.

Polis ve jandarma ekiplerince denetimler devam ederken, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ise beraberinde Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile birlikte, ErdekBandırma karayolu ile ilçe merkezindeki uygulama noktalarında fedakarca görev yapan kolluk görevlilerini ziyaret ederek, özellikle sokağa çıkma muafiyetinin amacında kullanılıp kullanılmadığına yönelik gerçekleştirilen denetimlere eşlik etti.

Korana virüs önlemleri kapsamında hafta sonları devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin görüşlerini paylaşan Erdek Kaymakam Atasoy, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlama kararını bir kısım vatandaşların ihlal ettiğini söyledi.

Sahil Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın alışveriş için en yakın market yerine Yalı Mahallesi sahil güzergahında bulunan bir marketi tercih etmesini, kısıtlama kararının ihlali olarak değerlendiren Kaymakam Atasoy, “Vatandaşlarımdan kurallara uymalarını rica ediyorum. Evlerinde oturup kurallara uyan vatandaşlarımıza ise teşekkür ediyorum” dedi.

Artan korona vakalarından dolayı denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceğini işaret eden Kaymakam Atasoy, “Esnafımızın işyerini açmasını, sokağa çıkma yasağının kalkmasını istiyorsak, hep beraber ciddi bir gayret göstermemiz gerekiyor. Bu nedenle maske, sosyal mesafe ve hijyenin yanı sıra alınan tedbirlere uyulmasını istiyorum. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor” diye konuştu.

Diğer yandan bu hafta sonu amacı dışında sokağa çıkan veya seyahat eden 67 kişiye 232 bin 423 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve Erdek Jandarma Komutanı Jand. Yzb. Halil İbrahim İlankul, polis ve jandarma ekiplerince ErdekBandırma karayolu ile ilçe merkezinde yapılan denetimlere katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.