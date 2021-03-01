Balıkesir'de 9 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Balıkesir'de Narkotik polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı çalışmada 8 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada 9 şüpheli şahıs yakaladı. Adli makamlara sev edilenlerden 1'i tutuklanırken, 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2 adet sentetik ecza hap, 5,49 gram esrar, 4,87 gram metamfetamin, 8 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1,24 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

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