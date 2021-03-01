Tüp bomba gibi patladı; bir yaralı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bir evin banyosundaki tüp patladı. Evin duvarı yıkılırken bir kişi yaralandı.

Alibey (Cundaa Adası 15 Eylül Caddesi Yeni Evler Sitesinde bir evin banyosunda bulunan tüpte kaçak meydana geldi. Kaçak sonrası banyo bir anda alevler içinde kalarak patlama meydana geldi. Patlamada evin banyo duvarı yıkılırken, P.E. (65) yaralandı. Olayın ihbar edilmesinden sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bölgeye gelerek kurtarma çalışması yaptı. Yaralı P.B. 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

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