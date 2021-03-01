İki günde 200 kişiye ceza kesildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde haftasonu iki gün boyunca süre sokağa çıkma kısıtlamasında 200 kişiye kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre son günlerde koronavirüs vakalarında artışların yaşandığı Bandırma'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yasağa uymayanlara ceza yağdı. Bandırma Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca kentin ana arterlerindeki 5'i sabit 10'u seyyar olmak üzere 15 farklı noktada denetimler gerçekleştirdi. Seyyar noktalardaki ekiplerin dönüşümlü olarak sabah saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar kesintisiz denetim yaptıkları gözlendi. Haftasonu yapılan uygulama ve denetimlerde toplamda 228 personelin görev aldığı öğrenilirken, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 200 kişiye de para cezası uygulandı.

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