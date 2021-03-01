TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Ankaraspor: 2

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TFF 1. Lig’in 24. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Ankaraspor karşılaştı. Maç karşılıklı atılan gollerle 22 berabere bitti.



Maçtan dakikalar

8. dakikada gelişen Ankaraspor atağında Umar’ın getirip ortaladığı topa Mahmut Akan’ın şutunu kaleci Atilla kornere çeldi.

20. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Doğa İşeri’nin ortası ile ceza sahası içine giren Muhammed Enes Durmuş’un şutunu kaleci Osorıo kornere çeldi.

27. dakikada Balıkesirspor Cumali Bişi ile korner atışında Birol Parlak topa iyi vuramayınca top kaleci Osorıo’da kaldı.

30. dakikada Balıkesirsporlu Birol Parlak topla çıkarken kayınca topu kapan Umar topu ağlara gönderdi. 01

45. dakikada gelişen Ankaraspor atağında Barış Zeren’in ara pasına koşan Olatunbasun topu ağlarla buluşturdu. 02

48. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl Taşdemir’in pası ile ceza sahası içine giren Muhammed Enes Durmuş’un şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.

52. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Muhammed Enes Durmuş çalımlarla ceza sahası içine ortaladığı topu Ankarasporlu Ercan Yazıcı kendi kalesine gönderdi. 12

58. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Doğa İşeri’nin ceza sahası içine ortaladığı topa gelişine vuran İbrahim Halil Çolak’ın şutu auta çıktı.

87. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Oğuzhan Çapar pasına altıpas içinde Abdulkadir Özgen kaleye gönderdi. 22



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xxx, Murat Şener xx, Mehmet Akıncık xx

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Serdar Güncü x (Anıl Taşdemir dk. 46 x) (Enes İslam İlkin dk. 73 x), Mert Örnek xx, Antonio Mrsic xx, Oğuzhan Çapar xx, Roman Bezjak xx ( Nemanja Mihajlovic dk. 82 ?), Birol Parlak x, Hasan Özkan x (İbrahim Halil Çolak dk. 46 xx), Doğa İşeri x, Muhammed Enes Durmuş xx (Abdulkadir Özgen dk. 73 x), Cumali Bişi xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Sedat Dursun, Foxi Ketheovama, Batuhan İşçiler

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Ankaraspor: Tomas Osorio xx, Ali Ülgen xx, Basit Umar xx (Erdem Çetinkaya dk. 63 x) (Azat Topdik dk. 90 ?), Mahmut Akan xx, Jovan Blagojevic xx, Sikiru Olatunbason xx (Hacı Ömer Doğru dk. 90 ?), Alec Mudimu xx, Ercan Yazıcı xx, Barış Zeren xx (Tevfik Altındağ dk. 63 x), Levent Gülen xx, Halil İbrahim Esen xx (Engin Bekdemir dk. 74 x)

Yedekler: Berk Balaban, Gökan Akkan, Musah Mohammed, Aydın Karabulut

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Basıt Umar (dk. 30), Olatunbasun (dk. 45) (Ankaraspor), Ercan Yazıcı (dk. 52 k.k.), Abdulkadir Özgen (dk. 87) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Erdem Çetinkaya, Olatunbasun, Ercan Yazıcı (Ankaraspor), Erdem, Olatunbason, Antonio Mrsic, Yusuf Şimşek (T.D.) (Balıkesirspor)

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