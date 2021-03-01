Balıkesirspor - Ankaraspor maçının ardından Yusuf Şimşek: “Oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutluyorum” Ümit Özat: "Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum"

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Balıkesirspor sahasında Ankaraspor ile 22 beraber kaldı. Maçın ardından iki teknik ekip aynı anda toplantı salonuna gelince beraber basın toplantısını gerçekleştirdiler.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat ve Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek birlikte katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, basın toplantısının bu şekilde yapılmasının talimatlara aykırı olduğunu fakat bir ilki gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Yusuf Şimşek'in takım arkadaşı olduğunu hatırlatan Özat, "Yusuf benim takım arkadaşım, beraber yıllarımız geçti. Zaman zaman böyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Antalya'dayken o beni yendi, Adana'da ben onu yendim. Bugün de ilk defa berabere kaldık" ifadelerini kullandı.



Özat, maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"İkinci yarı üçüncü golü bulamayınca maalesef geriye yaslandık. Maçın başında 1 puan verseler kimse 'hayır' demezdi. Maçın sonunda kazandığımız 1 puana mı sevinelim? Yoksa kaybettiğimiz 3 puana mı üzülelim? Futbol böyle bir şey. Yayıncı kuruluşa da söyledim, kulüplerin sadece hocalar üzerinde karar almak yerine zaman zaman oyuncular üzerinde de karar alması lazım. Bizler gecemizi gündüzümüze katıyoruz ama oyuncu sadece antrenmanını, maçını yapıp gidiyor. Kulüp düşmüş mü? Düşmemiş mi? Yok olmuş mu? Olmamış mı? 'ben oynayayım, transferimi yapıp gideyim. Bu zihniyetteki oyuncularla kulüplerin mutlaka yollarını ayırması lazım. Yoksa hocalar hep değişir bir yere varamayız. Bazen günü kaybedersiniz ama geleceği kurtarırsınız. Balıkesirspor'u ikinci yarıdaki oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Biz de nasipse yarından itibaren önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız."



Yusuf Şimşek ise Ümit Özat'la yıllardan beri süre gelen bir dostluklarının devam ettiğini dile getirdi.

Maça iyi başlayan bir Ankaraspor olduğunu bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Kontra atakla 2 gol yedik. Bireysel hatalarımızdan gol yedik. İkinci yarı futbolcu kardeşlerim kendi yeteneklerini ve karakterlerini ortaya koyarak maçı 22'ye getirmesini bildiler. Galip de gelebilirdik, ikinci yarının başında 30 mağlup duruma da düşebilirdik. Futbolcu kardeşlerimi oynadıkları oyundan, aldıkları sorumluluktan, isteklerinden, arzularından dolayı tebrik ediyorum. Çarşamba gününe kadar oyuncularımıza izin verdik. Güzel bir maç oldu, güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra Ümit kardeşime de Ankaraspor'da başarılar diliyorum."

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