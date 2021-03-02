Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yaptıkları 8 ayrı çalışmada 15 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 01.03.2021 tarihinde Balıkesir il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada, 15 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 1'i tutuklanırken, 2 şahıs gözaltına alındı, 2 şahıs adli kontrol kararı ile 10 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 6,30 gram metamfetamin, 0,50 gram esrar, 1,40 gram reçine esrar, 4,50 gram toz esrar, 5 adet Hint keneviri bitkisi, 83 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

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