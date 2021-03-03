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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şıldak, " Hedefimiz mavi renk"

İHA

Vali Şıldak, " Hedefimiz mavi renk"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak çok yüksek risk grubunda olan İlimizin kontrollü normalleşmeye sağlıklı bir şekilde dahil olabilmesi için uyarıda bulundu. Vali Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hedeflerinin 'Mavi Renk' olduğunu açıkladı.
Vatandaşlara özellikle sosyal medya üzerinden uyarı ve telkinlerde bulunan Şıldak bugünkü paylaşımıyla, tedbirlerekurallara uyulmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Kurallara samimiyetle uyulması gerektiğini her fırsatta dile getiren Vali Şıldak özellikle iki haftalık dönemde hassasiyet gösterilirse vaka sayılarında en alt seviyeye düşülebileceğini ifade etti. Kontrollü normalleşmede yüksek risk grubunda olan İlimizin sağlıklı günlere ancak tedbirlere tam olarak uyulmasıyla yaklaşacağını belirten Şıldak paylaşımında;
“Değerli Balıkesirliler,
Yeni kontrollü normalleşme döneminde hep beraber kuralları uygulamaya ihtiyaç var. Birlikte hareket ederek İlimizin kırmızı olan rengini değiştirelim. Hedefimiz mavi renk olsun. İki haftalık dönemde vaka sayılarını en alt seviyeye düşürelim. Kurallara uyarak denetimlere katkı sağlayalım. Normal hayata dönebilmek için her bir vatandaşımızdan destek istirham ediyorum. Bütün tedbirleri eksiksiz olarak uygulayalım.
Sağlıklı günlere yaklaşalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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