Altıeylül’de akıllı projeler devri Altıeylül’den bir yenilik daha

Eğitime olan desteğini her alanda görülen Altıeylül Belediyesi’nin gençlere olan yatırım ve hizmetleri günden güne artmakla birlikte “Akıllı Projeler” sayesinde bu hizmetlere ulaşım da her geçen gün kolaylaşıyor.

“Altıeylül Hep Yanında” sloganıyla Türkiye’nin örnek belediyelerinden biri olmayı hedefleyen Altıeylül Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı ve etkin şekilde faydalanmasını sağlayan “Akıllı Projeleri" bir bir hayata geçiriyor.

Randevu sistemi internet ortamına taşındı

Son olarak Altıeylül’ün göz bebeği Millet Kıraathaneleri’ndeki randevu sistemi de internet ortamına taşındı. Vatandaşlar, GooglePlay ve AppStore’daki “Altıeylül Belediyesi” uygulaması aracılığıyla ya da www.altieylul.bel.tr adresi üzerinden Plevne, Sultan Alparslan ve Sabri Uğur Millet Kıraathaneleri’nde bulunan kütüphaneler için online randevu oluşturarak tüm hizmetlerden yararlanma imkânına kavuşabilecekler.

Altıeylül ilim yuvası oldu

Altıeylül Belediyesi Millet Kıraathaneleri’ni hayata geçirdiği günden bu yana özellikle gençler tarafından büyük ilgi görmüştü. Üniversiteye hazırlanan gençler sadece boş vakitlerini değerlendirmekten ziyade zamanı ve kaynakları daha verimli kullanabilecekleri bir ortamı bulmalarından dolayı Millet Kıraahaneleri’ni tercih ediyor. Her yaşa hitap eden Millet Kıraathaneleri, Altıeylül Belediyesi’nin eğitime olan desteğinin her geçen gün artmasıyla da değerine değer katmayı sürdürüyor. Temelinden çatısına kadar tüm yapım aşamalarında bulunan ve kendisi de inşaat mühendisi olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kitaplara ve gençlere olan hayranlığını dile getirerek Altıeylül Belediyesi olarak başta gençler olmak üzere tüm vatandaşların hizmetlerden etkin olarak istifade etmesi gerektiğini söyledi. Hizmete ulaşımı kolaylaştırmak için teknolojiyi ve gerekliliklerini yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Avcı “Millet Kıraathaneleri faaliyete geçtiğinden bu yana güzel sonuçları da görmeye başladık. Üniversitelerin önemli bölümlerini kazanan genç kardeşlerimiz bu ilim yuvalarında sıkı bir çalışma içine girerek güzel sonuçlar elde ettiler. Başarının devamlılığı adına, pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanabilecek yoğunlukların da önüne geçebilmek için randevu sistemini uygulamaya koyduk. Böylece gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız yoğunluğun oluşumuna sebebiyet vermeden hizmetlerden gönül rahatlığıyla faydalanabilecekler. Vatandaşlarımız randevu ve diğer tüm hizmetlere “Altıeylül Belediyesi” mobil uygulaması ile www.altieylul.bel.tr adresi üzerinden 7/24 ulaşabilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.