Ayvalık’ta bir adada mahsur kalan 33 mülteciyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 33 düzensiz göçmen bir adada mahsur kalınca imdatlarına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Güneş Adası’ndan Midilli ‘ye gitmek isterken hava muhalefeti sebebiyle mahsur kalan ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri mültecileri Güneş Adası'ndan alıp Cunda Adası’ndaki merkeze getirdi. Sahil Güvenlik merkezinde düzensiz göçmen grubuna giyecek, yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve battaniye gibi yardımlarda bulundu. Mülteciler işlemlerin başladığı öğrenildi.

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